توضيح من حساب المواطن بشأن استحقاق الدعم

تواصل – فريق التحرير:

تفاعل برنامج حساب المواطن، مع شكوى مستفيد بشأن عدم نزول الدعم الإضافي، بعد حصوله على الدعم لأول مرة.

وقال المواطن في تغريدة عبر حساب “خدمة المستفيدين”: “أول مره ينزل الدعم مساء أمس لنا ونزلوه بدون الدعم الإضافي الدبل لماذا؟”.

وأجاب البرنامج في تغريدة بقوله “أهلاً بك،عزيزي المستفيد ، مبلغ الدعم الحالي يمثل استحقاقك لشهر سبتمبر شاملاً مبلغ الدعم الإضافي، ولمعرفة قيمة استحقاقك يمكنك الدخول على الحاسبة التقديرية عبر الرابط https://portal.ca.gov.sa،نسعد بخدمتك”.

وأودع اليوم الأحد برنامج حساب المواطن 3.2 مليار ريال مخصص دعم شهر سبتمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثامنة والخمسين 10.1 مليون مستفيد وتابع، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 130 مليار ريال منها 1.7 مليار ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

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