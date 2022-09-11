الأحد، ١٥ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١١ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
فيديو.. تمساح يلتهم ذراع رجل أمريكي أمام عينيه في مشهد مأساوي
«إن في ذلك لآية».. فيديو يوثق كيف تغير الحرباء لونها بسرعة مذهلة
والد طفلة تعرضت لبتر جزء من إصبعها بجازان: حالتها تسوء والكل يتهرب
شاهد.. محاولة اغتيال الملك تشارلز برصاصتين في أستراليا قبل 28 عامًا
توضيح من حساب المواطن بشأن استحقاق الدعم
كاميرا مراقبة توثق اعتداء مدير مدرسة على طالب معاق بأمريكا

الرئيسية

 /

منوعات

 /

«إن في ذلك لآية».. فيديو يوثق كيف تغير الحرباء لونها بسرعة مذهلة

«إن في ذلك لآية».. فيديو يوثق كيف تغير الحرباء لونها بسرعة مذهلة

«إن في ذلك لآية».. فيديو يوثق كيف تغير الحرباء لونها بسرعة مذهلة
٠٧:٥٤:٢٥ م، الأحد، ١٥ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١١ سبتمبر ٢٠٢٢
0

تواصل- فريق التحرير:

يقف العقل الإنساني عاجزًا أمام آيات الله في مخلوقاته التي لا يمكن أن يفسرها فليس بأيدينا إلا أن نقول “سبحان الخالق” عندما نرى عجائب قدرته في مخلوقاته.

وفي هذا الإطار تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق كيف تقوم الحرباء بتغيير لونها بسرعة مذهلة ليتماشى مع الأشياء التي تقف عليها.

وأظهر الفيديو أحد الأشخاص يضع الحرباء على منضدة عليها فاكهة الموز وفراولة ومفرش باللون الأزرق، حيث ظهرت قدرة الله في هذا المخلوق الذي كان يتغير لونها بلون كل شئ تقف عليه.

الكلمات الدلالية:
آيات الله تغيير لون الحرباء حرباء مخلوقات عجيبة

مواد ذات صلة

المزيد
ابتلع سماعة أبل ثم اكتشف «مفاجأة مذهلة»

ابتلع سماعة أبل ثم اكتشف «مفاجأة مذهلة»

٠٨:٢٦ ص، الأحد، ٠٥ مايو ٢٠١٩
«أيقونة في الصبر».. قصة مؤثرة لأصغر خطيب في مصر

«أيقونة في الصبر».. قصة مؤثرة لأصغر خطيب في مصر

٠٦:٢٦ م، الأحد، ١٩ ديسمبر ٢٠٢١
بالفيديو.. دولة أوروبية تُطالِب مواطنيها بالتكاثر مثل «الأرانب»

بالفيديو.. دولة أوروبية تُطالِب مواطنيها بالتكاثر مثل «الأرانب»

٠٢:٠٤ م، الأحد، ١٢ نوفمبر ٢٠١٧
سوزوكي اليابانية تخسر 635 مليون يورو.. لهذا السبب

سوزوكي اليابانية تخسر 635 مليون يورو.. لهذا السبب

٠٤:١٧ م، الجمعة، ١٢ أبريل ٢٠١٩

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *