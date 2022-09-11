«إن في ذلك لآية».. فيديو يوثق كيف تغير الحرباء لونها بسرعة مذهلة

تواصل- فريق التحرير:

يقف العقل الإنساني عاجزًا أمام آيات الله في مخلوقاته التي لا يمكن أن يفسرها فليس بأيدينا إلا أن نقول “سبحان الخالق” عندما نرى عجائب قدرته في مخلوقاته.

وفي هذا الإطار تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق كيف تقوم الحرباء بتغيير لونها بسرعة مذهلة ليتماشى مع الأشياء التي تقف عليها.

وأظهر الفيديو أحد الأشخاص يضع الحرباء على منضدة عليها فاكهة الموز وفراولة ومفرش باللون الأزرق، حيث ظهرت قدرة الله في هذا المخلوق الذي كان يتغير لونها بلون كل شئ تقف عليه.