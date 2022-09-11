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كاميرا مراقبة توثق اعتداء مدير مدرسة على طالب معاق بأمريكا

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كاميرا مراقبة توثق اعتداء مدير مدرسة على طالب معاق بأمريكا

كاميرا مراقبة توثق اعتداء مدير مدرسة على طالب معاق بأمريكا

كاميرا مراقبة توثق اعتداء مدير مدرسة على طالب معاق بأمريكا
٠٧:٠٦:٠٨ م، الأحد، ١٥ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١١ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل- وكالات:

نشرت وسائل إعلام أمريكية فيديو صادم وثقته كاميرات المراقبة داخل إحدى المدارس في مدينة فريسنو بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وتمثلت الواقعة في اعتداء مدير مدرسة على طالب من ذوي الاحتياجات الخاصة، ما سبب موجة جدل وصدمة ومطالبات بمحاكمة مدير المدرسة.

وحسب سي إن إن الأمريكية، فقد أُجبر مدير المدرسة الذي ظهر وهو يقوم بدفع طالب من ذوي الاحتياجات الخاصة ويطرحه أرضًا، على الاستقالة أثناء التحقيق في الحادث الذي تم التقاطه في يونيو الماضي.

ووجهت إليه منذ ذلك الحين تهمة “القسوة على الطفل من خلال تعريض صحته للخطر”، وهي جنحة يعاقب عليها القانون.

الكلمات الدلالية:
أمريكا اعتداء طالب معاق مدير مدرسة

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