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«استشاري» يكشف نسبة نجاح علاج الأورام باستخدام العلاج الموضعي الإشعاعي (فيديو)
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«استشاري» يكشف نسبة نجاح علاج الأورام باستخدام العلاج الموضعي الإشعاعي (فيديو)

«استشاري» يكشف نسبة نجاح علاج الأورام باستخدام العلاج الموضعي الإشعاعي (فيديو)

«استشاري» يكشف نسبة نجاح علاج الأورام باستخدام العلاج الموضعي الإشعاعي (فيديو)
٠٦:٢٧:٢٣ م، الأحد، ١٥ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١١ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير :

كشف الدكتور سعيد الرشيدي، رئيس الفريق الطبي واستشاري العلاج الإشعاعي، عن الفرق بين العلاج الإشعاعي التقليدي و الخارجي ، مؤكدًا أن الدراسات الحديثة أثبتت أن استخدام العلاج الموضعي الإشعاعي يعطي نسبة شفاء عالية تصل إلى 90 ٪

وقال خلال مداخلة مع قناة “الإخبارية” إنه بالنسبة للعلاج الإشعاعي الموضعي فيتم وضع المادة النووية داخل البروستات وبالتالي يتم تقديم هذه الجرعات العالية من دون التأثير على الأعضاء المجاورة ويؤدي ذلك لتقليل الإشعاع الخارجي وتقليل الأعراض.

علاج 4 مرضى بالطريقة الحديثة

وأضاف: “قبل ٣ أسابيع عالجنا أول مريض وإلى اليوم تم علاج 4 مرضى وفي الإشعاع التقليدي يتم استخدامه جهاز العلاج الإشعاعي ولابد من المرور على الأعضاء المجاورة والتأثير فيها.

أما العلاج الموضعي يتم زرع القسطرة جراحيا فتقلل تعرض الأعضاء الخارجية للإشعاع.

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الكلمات الدلالية:
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