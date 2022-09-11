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20 مليون ريال.. رفع الحد الأعلى للعقارات التي يرغب ملاكها بإفراغها إلكترونيًا
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20 مليون ريال.. رفع الحد الأعلى للعقارات التي يرغب ملاكها بإفراغها إلكترونيًا

20 مليون ريال.. رفع الحد الأعلى للعقارات التي يرغب ملاكها بإفراغها إلكترونيًا

20 مليون ريال.. رفع الحد الأعلى للعقارات التي يرغب ملاكها بإفراغها إلكترونيًا
٠٦:١٥:٣٦ م، الأحد، ١٥ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١١ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير :

كشفت وزارة العدل، عن رفع الحد الأعلى لقيمة العقارات التي يرغب ملاكها بإفراغها إلكترونياً من ثلاثة ملايين ريال إلى 20 مليون ريال.

وأوضحت الوزارة أن إفراغ العقارات متاح على مدار الساعة من خلال بوابة ناجز الإلكترونية: Najiz.sa عبر خدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني ept.moj.gov.s.

وأشارت “العدل” إلى أن إجمالي المستفيدين من خدمة الإفراغ الإلكتروني للعقارات، إذ بلغ الإجمالي نحو 190 ألف مستفيد منذ إطلاق الخدمة.

وأفادت بأن الإفراغ العقاري متاح إلكترونياً طوال أيام الأسبوع عبر بوابة “ناجز”، وفق خطوات سهلة وميسرة، تتيح للبائع والمشتري إكمال إجراءات الإفراغ، والاتفاق على تفاصيل المبايعة بشكل آلي دون الحاجة لاعتماد من كاتب عدل أو موثق.

كما أتاحت الوزارة خدمة التحقق من ملكية الحسابات البنكية، إضافة إلى التحقق من استيفاء ضريبة التصرفات العقارية.

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20 مليون ريال الإفراغ العقاري رفع الحد الأقصى وزارة العدل

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