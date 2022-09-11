الآن.. شاهد بردية وأمطار عزيرة على محافظة بارق بعسير

تواصل ـ فريق التحرير:

تساقطت الأمطار عصر اليوم الأحد بغزارة وبكميات كبيرة أدت إلى جريان السيول والأودية في محافظة بارق التابعة لمنطقة عسير.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تأثرت الطرق الرئيسية في محافظة بارق بسبب هطول الأمطار الغزيرة، وسط أجواء متقلبة وتساقط حبات البرد.

وتأتي أمطار بارق الغزيرة تزامنًا مع استمرار الحالة المطرية الصيفية، حيث تتعرض مناطق مختلفة من المملكة، لهطول أمطار رعدية غزيرة أدت إلى جريان السيول والأودية، مصحوبة برياح نشطة قوية مثيرة للأتربة والغبار، وارتفاع درجات الحرارة.

فيما توقع المركز الوطني للأرصاد، أن الفرصة مازالت مهيأة لظهور السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة والأجزاء الجنوبية من مرتفعات المدينة المنورة.

كما أشارت خريطة الأمطار المتوقعة اليوم في مناطق المملكة إلى أن قنا في جنوب محايل عسير شهدت هطول أمطار غزيرة وجريان للسيول والشعاب، وسط أجواء متقلبة وتساقط حبات البرد.