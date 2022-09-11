رخيص الثمن وغير مُكلف.. أطباء يحددون المشروب الأفضل والأكثر فائدة للأمعاء

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أجمع عدد من الأطباء على أن عصير البنجر (الشمندر) هو المشروب الأفضل والأكثر فائدة للأمعاء.

وحسب وكالة Nation News للأنباء، فإنه على الرغم من ذلك فإن الأطباء يحذرون في نفس الوقت من التأثير السلبي لعصير البنجر في حالة أمراض التهاب الحويضة والكلية والتهاب كبيبات الكلى وقرحة الاثني عشر والمعدة.

ووفقا لجين بوينينغ، ممثلة أكاديمية التغذية وعلم التغذية، فإن تناول مشروبات صحيحة في الصباح يسمح ليس فقط بالشعور بالحيوية والنشاط، بل ويحافظ على صحة الأمعاء أيضا.

وتنصح الجميع بشرب كوب من الماء في الصباح، لأنه ينشط الجهاز الهضمي ويمنع الإمساك.