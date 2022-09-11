عاجل.. الموارد البشرية تعلن عن إجازة اليوم الوطني رسميا

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أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إجازة اليوم الوطني للقطاعين العام والخاص.

وأشارت الوزارة إلى أن الإجازة ستكون يوم الجمعة الموافق ٢٧ صفر، ٢١ سبتمبر٢٠٢٢.

وحسب بيان نشره المتحدث باسم الوزارة عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، فقد أشار إلى أنه وفقا للمادة ٢٤ من اللائحة التنفيذية لنظام العمل فإنه على كل صاحب عمل التقيد بما ورد في الفقرة الثانية من المادة والتي بينت في إحدى حالتها أنه يعوض العامل عن إجازة اليوم الوطني إذا تداخلت مع يوم الراحة الأسبوعية بما يعادلها قبل يوم الاجازة أو بعده.