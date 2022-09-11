الأحد، ١٥ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١١ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
«استشاري» يكشف نسبة نجاح علاج الأورام باستخدام العلاج الموضعي الإشعاعي (فيديو)
20 مليون ريال.. رفع الحد الأعلى للعقارات التي يرغب ملاكها بإفراغها إلكترونيًا
الآن.. شاهد بردية وأمطار عزيرة على محافظة بارق بعسير
رخيص الثمن وغير مُكلف.. أطباء يحددون المشروب الأفضل والأكثر فائدة للأمعاء
وظائف شاغرة بمؤسسة حديقة الملك سلمان بالرياض
عاجل.. الموارد البشرية تعلن عن إجازة اليوم الوطني رسميا

الرئيسية

 /

اهم الاخبار

 /

عاجل.. الموارد البشرية تعلن عن إجازة اليوم الوطني رسميا

عاجل.. الموارد البشرية تعلن عن إجازة اليوم الوطني رسميا

عاجل.. الموارد البشرية تعلن عن إجازة اليوم الوطني رسميا
٠٥:٢٧:٠٦ م، الأحد، ١٥ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١١ سبتمبر ٢٠٢٢
0

تواصل-فريق التحرير :

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إجازة اليوم الوطني للقطاعين العام والخاص.
وأشارت الوزارة إلى أن الإجازة ستكون يوم الجمعة الموافق ٢٧ صفر، ٢١ سبتمبر٢٠٢٢.
وحسب بيان نشره المتحدث باسم الوزارة عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، فقد أشار إلى أنه وفقا للمادة ٢٤ من اللائحة التنفيذية لنظام العمل فإنه على كل صاحب عمل التقيد بما ورد في الفقرة الثانية من المادة والتي بينت في إحدى حالتها أنه يعوض العامل عن إجازة اليوم الوطني إذا تداخلت مع يوم الراحة الأسبوعية بما يعادلها قبل يوم الاجازة أو بعده.

الكلمات الدلالية:
السعودية الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اليوم الوطني يوم الاجازة

مواد ذات صلة

المزيد
الأمير خالد بن سلمان في زيارة لقطر للتنسيق والتعاون في المجال الدفاعي

الأمير خالد بن سلمان في زيارة لقطر للتنسيق والتعاون في المجال الدفاعي

٠٥:٥٣ م، الأثنين، ٠٧ مارس ٢٠٢٢
الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز

الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز

٠١:٢٤ م، الجمعة، ٠٥ يوليو ٢٠١٩
إعفاء مدير أمن مطار إسطنبول على خلفية قضية العائلة السعودية

إعفاء مدير أمن مطار إسطنبول على خلفية قضية العائلة السعودية

١٠:٢٣ م، الأحد، ١٣ سبتمبر ٢٠١٥
قصة الإفراج عن «ساحرة الرياض» وصديقتها في منتصف الليل.. و«سر» الأوراق المضبوطة

قصة الإفراج عن «ساحرة الرياض» وصديقتها في منتصف الليل.. و«سر» الأوراق المضبوطة

٠٩:٢٩ م، الجمعة، ١٩ مايو ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *