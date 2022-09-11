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وظائف شاغرة بمؤسسة حديقة الملك سلمان بالرياض

وظائف شاغرة بمؤسسة حديقة الملك سلمان بالرياض

وظائف شاغرة بمؤسسة حديقة الملك سلمان بالرياض
٠٥:٤٠:٣٠ م، الأحد، ١٥ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١١ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

أعلنت مؤسسة حديقة الملك سلمان، عن توفر وظائف شاغرة في عدد من التخصصات، للعمل في مدينة الرياض، وذلك وفقا للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

ـ مدير مركز الأرشيف والسجلات

المؤهلات والخبرات:

ـ درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو في أي مجال ذي صلة.
ـ خبرة لا تقل عن 6 سنوات في الأرشفة أو التوثيق أو أي مجال ذي صلة.

عن المؤسسة:

تتولى مؤسسة منتزه الملك سلمان مسؤولية تطوير منتزه الملك سلمان الذي يهدف إلى الجمع بين الناس وإلهام الأجيال القادمة مع المساهمة في تحقيق جودة الحياة الركيزة الأساسية لرؤية المملكة العربية السعودية 2030.

طريقة التقديم:

ـ التقديم متاح بدءاً من تاريخ 11 سبتمبر 2022م.
ـ للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف: رابط التقديم – (اضغط هنا)

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إدارة الأعمال حديقة الملك سلمان فرص مؤسسة الملك سلمان مركز الأرشيف وظائف خالية

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