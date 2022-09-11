لجنة تحكيم التصفيات الأولية لمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية تستمع لتلاوات 50 متسابقاً في اليوم الثاني

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استأنفت لجنة التحكيم بمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الـ (42) جلسات الاستماع للتصفيات الأولية في يومها الثاني اليوم، بالاستماع إلى 50 متسابقاً، على فترتين صباحية ومسائية في مقر انعقاد المسابقة في فندق فيرمونت بجوار بيت الله الحرام, بهدف تأهيل هؤلاء المتسابقين وتحفيزهم لضبط الحفظ، وإتقان التلاوة، وحسن الأداء، ورفع مستوى المنافسة.

وتستمع اللجنة لمتسابقين يمثلون دول البرتغال، وأستراليا، والكونغو، ونيوزيلندا، وصربيا، والجبل الأسود، والمغرب، وألمانيا، والبيرو، والبوسنة، والهرسك، والبرازيل، والمكسيك، وطاجكستان، وليبيا، والمغرب، والعديد من الدول الأخرى.

يذكر أن جلسات الاستماع في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالأمانة العامة لمسابقة القرآن الكريم المحلية والدولية قد بدأت أمس، جرى خلالها الاستماع إلى قراءة 52 متسابقاً.