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لجنة تحكيم التصفيات الأولية لمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية تستمع لتلاوات 50 متسابقاً في اليوم الثاني

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لجنة تحكيم التصفيات الأولية لمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية تستمع لتلاوات 50 متسابقاً في اليوم الثاني

لجنة تحكيم التصفيات الأولية لمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية تستمع لتلاوات 50 متسابقاً في اليوم الثاني

لجنة تحكيم التصفيات الأولية لمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية تستمع لتلاوات 50 متسابقاً في اليوم الثاني
٠٥:٢٠:٠٦ م، الأحد، ١٥ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١١ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل-واس :

استأنفت لجنة التحكيم بمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الـ (42) جلسات الاستماع للتصفيات الأولية في يومها الثاني اليوم، بالاستماع إلى 50 متسابقاً، على فترتين صباحية ومسائية في مقر انعقاد المسابقة في فندق فيرمونت بجوار بيت الله الحرام, بهدف تأهيل هؤلاء المتسابقين وتحفيزهم لضبط الحفظ، وإتقان التلاوة، وحسن الأداء، ورفع مستوى المنافسة.

وتستمع اللجنة لمتسابقين يمثلون دول البرتغال، وأستراليا، والكونغو، ونيوزيلندا، وصربيا، والجبل الأسود، والمغرب، وألمانيا، والبيرو، والبوسنة، والهرسك، والبرازيل، والمكسيك، وطاجكستان، وليبيا، والمغرب، والعديد من الدول الأخرى.

يذكر أن جلسات الاستماع في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالأمانة العامة لمسابقة القرآن الكريم المحلية والدولية قد بدأت أمس، جرى خلالها الاستماع إلى قراءة 52 متسابقاً.

الكلمات الدلالية:
السعودية تلاوة القرآن الكريم مسابقة الملك عبدالعزيز مسابقة دولية

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