“هدف”: 70 ألف خريج وخريجة تدربوا في “تمهير” و 66% منهم في عامين

تواصل – واس:

كشف صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، أن أكثر من 70 ألف متدرب ومتدربة من خريجي الدبلوم والبكالوريوس فأعلى استفادوا من برنامج التدريب على رأس العمل “تمهير” وذلك منذ بداية إطلاق البرنامج في 2017 وحتى الآن.

إقبال متزايد للاستفادة من برنامج تمهير

وأوضح أن عامي 2021 و 2022 حتى شهر يوليو الماضي، شهدا إقبالاً متزايدًا للاستفادة من برنامج “تمهير”، حيث شكل نسبة المتدربين والمتدربات خلال العامين المشار إليهما نحو 66 % من إجمالي الملتحقين منذ إطلاق البرنامج.

“تمهير” يهدف إلى إكساب الكوادر الوطنية

وبينت أن “تمهير”، يهدف إلى إكساب الكوادر الوطنية من الجنسين الخبرات والمهارات المطلوبة لسوق العمل من خلال التدريب العملي في مواقع العمل الفعلية وفقًا لتخصصاتهم، بالإضافة إلى مساهمته في رفع قابليتهم للتوظيف في سوق العمل بعد إكمال التدريب، من جانب آخر يحفز البرنامج منشآت القطاع الخاص لاستقطاب الكوادر الوطنية المؤهلة والمدربة حين انتهاء التدريب.

مكافأة مالية قدرها 2000 ريال للمتدربين

وأكد أن البرنامج، يقدم مكافأة مالية قدرها 2000 ريال للمتدربين والمتدربات من خريجي وخريجات الدبلوم من المعاهد والكليات الفنية والصحية والإدارية، و3000 ريال لحملة البكالوريوس فأعلى خلال فترة التدريب، كما يتحمل الصندوق التأمين على المتدربين ضد أخطار العمل.

شهادة خبرة، ومدة التدريب من 3 إلى 6 أشهر

وأشارت إلى أن المتدرب، يحصل عقب انتهاء البرنامج التدريبي على شهادة خبرة، وتتراوح مدة التدريب من 3 إلى 6 أشهر، يتم خلالها التدريب لدى القطاع الحكومي والخاص ليتمكنوا من اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة لإعدادهم لسوق العمل، مجددًا دعوته للمنشآت بطرح فرص التدريب أمام الكوادر الوطني عبر البوابة الوطنية للعمل “طاقات” من خلال هذا الرابط.

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