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الآن.. شاهد تساقط أمطار وجريان السيول في قنا جنوب محايل عسير
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الآن.. شاهد تساقط أمطار وجريان السيول في قنا جنوب محايل عسير

الآن.. شاهد تساقط أمطار وجريان السيول في قنا جنوب محايل عسير

الآن.. شاهد تساقط أمطار وجريان السيول في قنا جنوب محايل عسير
٠٥:١٤:٢٩ م، الأحد، ١٥ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١١ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تساقطت كميات كبيرة من الأمطار التي أدت إلى جريان السيول والأودية في قنا جنوب محايل عسير.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف شهدت قنا في جنوب محايل عسير هطول أمطار غزيرة وجريان للسيول والشعاب، وسط أجواء متقلبة وتساقط حبات البرد.

خريطة الأمطار اليوم في مناطق المملكة

خريطة الأمطار المتوقعة اليوم في مناطق المملكة قنا في جنوب محايل عسير شهدت هطول أمطار غزيرة وجريان للسيول والشعاب، وسط أجواء متقلبة وتساقط حبات البرد.

وفي وقت سابق، توقع خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، أنه حسب المراصد فإنه يتوقع تساقط أمطار متفاوتة من خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من المرتفعات الغربية والجنوبية، مع هبوب رياح من متوسطة لشبه قوية على أجزاء من المنطقة الشرقية والغربية والوسطى.

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فيما توقع المركز الوطني للأرصاد، أن الفرصة مازالت مهيأة لظهور السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة والأجزاء الجنوبية من مرتفعات المدينة المنورة.

يأتي هذا تزامنًا مع استمرار الحالة المطرية الصيفية، حيث تتعرض مناطق مختلفة من المملكة، لهطول أمطار رعدية غزيرة أدت إلى جريان السيول والأودية، مصحوبة برياح نشطة قوية مثيرة للأتربة والغبار، وارتفاع درجات الحرارة.

 

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