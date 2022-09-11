الأحد، ١٥ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١١ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
فرار الآلاف من سكان “خاركيف” الأوكرانية بسبب اشتداد المعارك والقصف
«واتساب» يختبر ميزة جديدة لهواتف «آيفون»
هاشتاق “وش نوع قهوتك” يتصدر الترند.. فهل ارتفعت أسعار القهوة في المملكة؟
«المملكة» أول دولة بالشرق الأوسط تحصل على شهادة الجودة البحرية للقرن الـ21
محكمة مصرية تصدر أول حكمٍ بإعدام قاضي في قضية المذيعة شيماء جمال (فيديو)
ماذا فعلت النيابة الكويتية مع 100 موظف اعترفوا بتزوير بصمة الدوام؟

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

«واتساب» يختبر ميزة جديدة لهواتف «آيفون»

«واتساب» يختبر ميزة جديدة لهواتف «آيفون»

«واتساب» يختبر ميزة جديدة لهواتف «آيفون»
٠٤:٥٥:١١ م، الأحد، ١٥ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١١ سبتمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

يختبر تطبيق واتساب ميزة جديد، للهواتف التي تعمل بنظام تشغيل iOS، وريما يجرى تفعيلها قريبًا، وتتضمن خيارًا جديدًا لعرض الرسائل المرسلة حسب تاريخ معين.

ويعمل “واتساب” على إتاحة ميزة البحث حسب التاريخ، تتيح للمستخدمين البحث في رسالة ذات تاريخ معين، أو تصفية نتائج البحث حسب التواريخ.

أيقونة جديدة 

وأظهرت لقطات شاشة، الميزة الجديدة، وتظهر وضع أيقونة “تقويم” جديدة فوق لوحة المفاتيح مباشرة، حسب ما نشره موقع  WABetaInfo، وهو المنصة الأشهر في العالم في تتبع أخبار “واتساب”.

اقرأ أيضًا:

ميزة جديدة تصل لتطبيق «واتساب» .. تعرف عليها

وقف «واتساب» على هذه الأنواع من هواتف آيفون الشهر القادم

ومن أجل استخدام خيار البحث عن رسالة ذات تاريخ محدد، يحتاج المستخدم إلى النقر على أيقونة التقويم هذه عبر هاتف آيفون.

نقرة واحدة للاستخدام

كما أوضحت لقطات الشاشة أيضًا أنه سيتم فتح أيقونة التقويم بنقرة واحدة، ثم بعد ذلك، سيظهر “منتقي التاريخ” لتحديد أي شهر وتاريخ وسنة؛ ما يمكن المستخدم في النهاية من الوصول إلى رسالة معينة يرغب في البحث عنها بكل سهولة، وفق “sawtbeirut”.

وأشار التقرير إلى أنه لم يتم إصدار الميزة لمختبري الإصدارات التجريبية حتى الآن، لكنه أوضح أنه من المقرر أن يتم طرحها في إصدار تجريبي لتطبيق المراسلة عبر نظام iOS

الكلمات الدلالية:
أنظمة التشغيل أيقونة التقويم تطبيق المراسلة شركة واتساب ميزة جديدة نظام تشغيل iOS هواتف آيفون واتساب

مواد ذات صلة

المزيد
تجدد المطالبات في البرلمان البريطاني باستقالة رئيس الحكومة.. لهذا السبب

تجدد المطالبات في البرلمان البريطاني باستقالة رئيس الحكومة.. لهذا السبب

٠٤:٢٩ م، الأربعاء، ٢٥ مايو ٢٠٢٢
شرطة الرياض تضبط مصور الإجراءات الأولية لتنفيذ القصاص في أحد الجناة

شرطة الرياض تضبط مصور الإجراءات الأولية لتنفيذ القصاص في أحد الجناة

٠٦:٢٧ م، الأحد، ٢٣ أكتوبر ٢٠١٦
«نبراس»: فحص طلاب المتوسطة والثانوية للكشف عن المخدرات

«نبراس»: فحص طلاب المتوسطة والثانوية للكشف عن المخدرات

٠٩:٠٣ ص، الثلاثاء، ٢٠ ديسمبر ٢٠١٦
أمانة جدة تزيل تعديات على أراضٍ حكومية بمساحة 1.25 مليون متر

أمانة جدة تزيل تعديات على أراضٍ حكومية بمساحة 1.25 مليون متر

٠٣:٤٨ م، الأحد، ٠٧ يونيو ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *