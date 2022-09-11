«واتساب» يختبر ميزة جديدة لهواتف «آيفون»

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يختبر تطبيق واتساب ميزة جديد، للهواتف التي تعمل بنظام تشغيل iOS، وريما يجرى تفعيلها قريبًا، وتتضمن خيارًا جديدًا لعرض الرسائل المرسلة حسب تاريخ معين.

ويعمل “واتساب” على إتاحة ميزة البحث حسب التاريخ، تتيح للمستخدمين البحث في رسالة ذات تاريخ معين، أو تصفية نتائج البحث حسب التواريخ.

أيقونة جديدة

وأظهرت لقطات شاشة، الميزة الجديدة، وتظهر وضع أيقونة “تقويم” جديدة فوق لوحة المفاتيح مباشرة، حسب ما نشره موقع WABetaInfo، وهو المنصة الأشهر في العالم في تتبع أخبار “واتساب”.

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ومن أجل استخدام خيار البحث عن رسالة ذات تاريخ محدد، يحتاج المستخدم إلى النقر على أيقونة التقويم هذه عبر هاتف آيفون.

نقرة واحدة للاستخدام

كما أوضحت لقطات الشاشة أيضًا أنه سيتم فتح أيقونة التقويم بنقرة واحدة، ثم بعد ذلك، سيظهر “منتقي التاريخ” لتحديد أي شهر وتاريخ وسنة؛ ما يمكن المستخدم في النهاية من الوصول إلى رسالة معينة يرغب في البحث عنها بكل سهولة، وفق “sawtbeirut”.

وأشار التقرير إلى أنه لم يتم إصدار الميزة لمختبري الإصدارات التجريبية حتى الآن، لكنه أوضح أنه من المقرر أن يتم طرحها في إصدار تجريبي لتطبيق المراسلة عبر نظام iOS