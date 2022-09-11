«استشاري» يحذّر من تناول المشروبات الغازية على معدة فارغة

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حذر استشاري طب السمنة والأسرة، الدكتور صالح الراجحي، من المشروبات الغازية التي تحتوي على نسبة عالية من السكر، مؤكدًا أنه لا ينصح بشربها على معدة فارغة لما تسببه من أمراض.

وقال”الراجحي” في مداخلة مع قناة “الإخبارية” إن العلبة الواحدة فيها 12 ملعقة سكر على الأقل، لافتًا إلى أن هناك احتمالية ظهور السكري من نوع 2 واردة جدًا.

وأضاف: ليس لها فائدة مطلقًا من الناحية الغذائية، ولا تضيف أي قيمة للإنسان وخطورتها عالية من الناحية المرضية.

أضرارها على صحة الحامل والجنين

١ – تتسبب كمية السكر الكبيرة التي تحتويها تلك المشروبات في ارتفاع نسبة السكر في الدم لدى الحامل، فيقوم الجسم بإنتاج الأنسولين بكمية كبيرة ليعمل على خفض المعدل العالي للسكر في الدم، وبالتالي تزداد شهيتها نحو الحلويات ما يؤدي إلى زيادة الوزن في النهاية.

٢ – تتسبب في الإصابة بهشاشة العظام، حيث تعمل هذه المشروبات على تقليل نسبة الكالسيوم في الجسم، وبالتالي يضطر الجسم إلى تعويض ما فقده من الكالسيوم من العظام، الأمر الذي يصيب الحامل بهشاشة العظام والمعاناة من آلام شديدة في الظهر والقدمين.

٣ – تسبب الزيادة المفرطة في حركة الجنين داخل الرحم، بسبب تأثير السكريات الزائدة التي توجد فيها.

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