فرار الآلاف من سكان “خاركيف” الأوكرانية بسبب اشتداد المعارك والقصف

تواصل – فريق التحرير:

كشفت وسائل إعلام روسية، أن الآلاف من سكان منطقة خاركيف الأوكرانية فروا إلى روسيا بسبب اشتداد المعارك والقصف بين الجانبين.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الأوكرانية تتكبد خسائر في اتجاه خيرسون، مشيرة إلى أن قواتها تستهدف مواقع أوكرانية في خاركيف والمعارك مستمرة.

فيما أوضحت وزارة الخارجية الروسي، أنها لا ترفض المفاوضات مع أوكرانيا، مؤكدة أنه كلما تأجل حدوث ذلك زادت صعوبة التوصل إلى اتفاق.

فيما أعلن الجيش الأوكراني، اليوم، أن قواته تتقدم شمالًا في خاركيف وأيضًا على جبهات مختلفة في جنوب وشرق البلاد.

وكشفت قيادة الأركان الأوكرانية، أن القوات الوطنية تمكنت من استعادة أكثر من 3 آلاف كلم مربع من القوات الروسية هذا الشهر.

التقدم جنوبي خاركيف

وأكد رئيس أركان الجيش الأوكراني، أنه تم استعادة 3000 كلم مربع ونتقدم جنوبي خاركيف، وأنه يفصل الجيش الأوكراني عن الحدود مع روسيا 50 كيلو متر مربع.

وأشار أمين عام حلف شمال الأطلسي “الناتو”، أن الحرب بين روسيا وأوكرانيا دخلت مرحلة حرجة، وأن ما ترسله أوروبا من مساعدات عسكرية ودعم يحدث فرقًا على الجبهة.

يأتي هذا في الوقت الذي أكد فيه رئيس الأركان الأمريكي، أن العقوبات العالمية على روسيا ستؤثر قريبًا على القدرات القتالية لها في أوكرانيا.

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