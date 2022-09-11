ماسك يضيف 21 مليار دولار إلى ثروته.. ويواصل الهروب من صفقة «تويتر»

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حصل إيلون ماسك على دافع جديد وسبب آخر لإفساد الصفقة المثيرة للجدل بشأن الاستحواذ على أسهم تويتر بقيمة 44 مليار

وانخفض سهم Twitter بشكل طفيف في وقت متأخر من يوم الجمعة بعد ارتفاع حاد خلال الأسبوع، بينما انخفض Tesla (TSLA) بعد ارتفاعه الأسبوع الماضي.

ثروة ماسك تتزايد

وجنى ماسك ما يقرب من 21 مليار دولار، خلال الأسبوع الماضي، ليضيفها إلى ثروته التي يحتفظ من خلالها بالمرتبة الأولى بين أثرياء العالم، حسب “Investing”.

وقفزت ثروة إيلون ماسك خلال أسبوع واحد بأكثر من 21 مليار دولار، وصولاً إلى 262 مليار دولار وفقًا لمؤشر “بلومبرج” للمليارديرات، مقابل 241 مليار دولار في يوم الجمعة قبل الماضي.

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حصة ماسك في Twitter

ولا يزال الملياردير الأمريكي يمتلك حصة 9.6٪ من أسهم شركة تويتر، ولكن مع إشعار إضافي بإنهاء الاتفاقية.

ووفقًا لسجلات المحكمة، رفع إيلون ماسك دعوى مضادة منقحة ضد شركة تويتر، تتضمن مزاعم حديثة من قبل المبلغين عن المخالفات بأن منصة التواصل الاجتماعي بها “عيوب أمنية”.

وفي سياق متصل، قال محامي الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إن استحواذ إيلون ماسك على تويتر بمبلغ 44 مليار دولار يرجع إلى اتفاقية “تويتر” الأخيرة مع المبلغين عن المخالفات، ودفعه مبلغ 7.75 مليون دولار.