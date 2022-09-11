“البنتاجون” يجمع بين المسيّرات البحرية والذكاء الاصطناعي لمراقبة مياه الخليج

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أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن مصادرة إيران قبل فترة قصيرة لمسيّرة بحرية تابعة للبحرية الأمريكية في الخليج، الضوء على برنامج رائد جديد يهدف إلى تعزيز قدرات “البنتاجون”، على مراقبة مناطق واسعة بمسيّرات جوية وبحرية وباستخدام الذكاء الاصطناعي.

مسيّرات بحرية لمراقبة مياه الخليج

وحسب “فرانس برس”، فإن البرنامج يتضمن استخدام أنواع عدة من المسيّرات البحرية المعروفة باسم “USV” في المياه المحيطة بشبه الجزيرة العربية وفي الخليج، لجمع بيانات وصور ترسل بعدها إلى مراكز مقامة في المنطقة لتحليلها.

وأوضحت أن البرنامج لم يواجه أي مشكلة إلى أن حاولت البحرية الإيرانية الاستيلاء على ثلاث مسيرات بحرية خلال حادثين وقعا ليل 29 و30 أغسطس والأول من سبتمبر الجاري.

البحرية الأمريكية: تصرفات إيران دومًا غير مبررة

في الوقت نفسه، أكد قائد القوات البحرية الأمريكية في القيادة الوسطى، أن تصرفات إيران كانت غير مبررة وغير منسجمة مع تصرف قوة بحرية محترفة، لافتًا إلى أن القوات الأمريكية ستستمر بالتحليق والإبحار والتحرك في أي مكان متاح بموجب القانون الدولي.

وأشار إلى أن هذه المسيرات البحرية لها أجهزة استشعار ورادارات وكاميرات، وتتحكم بها القوة الخاصة 59 في الأسطول الخامس ومقرها في البحرين.

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