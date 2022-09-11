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القبض على هندي لنقله مخالفَيْن لنظام أمن الحدود في عسير
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القبض على هندي لنقله مخالفَيْن لنظام أمن الحدود في عسير

القبض على هندي لنقله مخالفَيْن لنظام أمن الحدود في عسير

القبض على هندي لنقله مخالفَيْن لنظام أمن الحدود في عسير
٠٣:٢٢:٠٢ م، الأحد، ١٥ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١١ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت قوة المهمات والواجبات الخاصة في منطقة عسير، أنها تمكنت من القبض على مقيم من الجنسية الهندية لنقله مخالفَيْن لنظام أمن الحدود.

وأوضحت أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم،  وإحالتهم إلى النيابة العامة لتتولى التحقيق.

العقوبة 15 سنة سجن وغرامة مليون ريال

وأكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير، أن كل من يُسهّل دخول مخالفي نظام أمن الحدود في المملكة، أو نقلهم داخلها أو يوفر المأوى لهم، أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، فإنه يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن لمدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأشار إلى أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف والمخلة بالشرف والأمانة، مطالبًا الجميع بضرورة الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم” 911″، بمناطق الرياض ومكة المكرمة والشرقية، وعلى أرقام “999” و” 996″، في بقية مناطق المملكة.

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الكلمات الدلالية:
أمن الحدود شرطة عسير مقيم هندي نقل مخالفين

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