الأحد، ١٥ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١١ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
بالفيديو.. هل سنقول وداعًا للغسيل الكلوي قريبًا؟.. استشاري يجيب
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بالفيديو.. هل سنقول وداعًا للغسيل الكلوي قريبًا؟.. استشاري يجيب

بالفيديو.. هل سنقول وداعًا للغسيل الكلوي قريبًا؟.. استشاري يجيب

بالفيديو.. هل سنقول وداعًا للغسيل الكلوي قريبًا؟.. استشاري يجيب
٠٣:٢٠:١٣ م، الأحد، ١٥ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١١ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قال الدكتور سلطان خالد، استشاري أمراض الباطنة والكلى، إنه من الصعب في الوقت الحالي أن نقول وداعًا للغسيل الكلوي.

وأشار إلى أن الأخبار المتداولة مؤخرًا عن تطوير ما يسمى بالبطارية المطورة التي يمكنها أن تحل محل الكلية هو أمر لا أساس له من الصحة، وحتى الآن لا يوجد جهاز يمكن أن يوضع في بطن الإنسان ليحل محل الكلية.

في طور التجربة

وشدد على أن الأجهزة التي تمت مناقشتها في هذا الإطار لتحل محل الكلية، مازالت في طور التجربة والاختبار.

ولفت إلى أن مقولة “وداعًا للغسيل الكلوي” هي في حد ذاتها مقولة تحتوي على كمية كبيرة من التفاؤل، لكنها تحتاج للمزيد من الوقت والمستقبل.

ولفت إلى تطور طب الكلى بشكل ملحوظ في أدوات التشخيص والأدوية المناعية الموجهة لأمراض الكلى المناعية، مثل الذئبة الحمراء، والكبيبات المناعية، وتقنيات الغسيل الكلوي، لكنه لم يصل بعد إلى تلك الآلة التي تحل محل الكلية تمامًا.

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الكلمات الدلالية:
أمراض الكلى البطارية المطورة الغسيل الكلوي الكلى الكلية الصناعية مرضى الفشل الكلوي

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