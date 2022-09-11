الأحد، ١٥ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١١ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
بالفيديو.. مُعلم يرعى مجموعة من الطلاب في انتظار أولياء أمورهم
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بالفيديو.. مُعلم يرعى مجموعة من الطلاب في انتظار أولياء أمورهم

بالفيديو.. مُعلم يرعى مجموعة من الطلاب في انتظار أولياء أمورهم

بالفيديو.. مُعلم يرعى مجموعة من الطلاب في انتظار أولياء أمورهم
٠٢:٥٣:٢٨ م، الأحد، ١٥ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١١ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، أحد المعلمين وهو يرعى مجموعة من الطلاب في انتظار أولياء أمورهم بعد انتهاء اليوم المدرسي.

فيما أشاد مواطن من خلال الفيديو، بالمعلم الذي أحاط بمجموعة من الطلاب خارج سور المدرسة أثناء انتظار أولياء أمورهم بعد انتهاء اليوم المدرسي.

وفي بداية العام الدراسي الذي انطلق منذ أسابيع، أعلنت وزارة التعليم وعلى مستوى كافة الإدارات، مواعيد الدوام الصيفي مع انطلاقة العام الدراسي الجديد 1444هـ في جميع مدارس المنطقة الحكومية والأهلية والقطاعات التعليمية التابعة لها بنين وبنات.

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وناشدت الوزارة أولياء الأمور بضرورة متابعة أبنائهم الطلاب، مؤكدة أنها وجهت المدارس بالتقيد بأوقات الدوام الرسمي، بحيث يكون الاصطفاف الصباحي في تمام الساعة السابعة صباحًا، وبداية الحصة الأولى في تمام السابعة والربع صباحاً.

وللحفاظ على سلامة جميع الطلاب قبل وبعد خروجهم من المدارس، أكدت الإدارة العامة للمرور الجاهزية التامة لتنفيذ الخطة المرورية المتزامنة مع عودة الطلاب والطالبات الجامعيين ومراحل التعليم العام في جميع مناطق المملكة، مشيرة إلى استمرار رجال المرور في تنفيذ الخطة المرورية حتى نهاية العام الدراسي خلال فترات الذروة والصباحية والمسائية.

الكلمات الدلالية:
أولياء الأمور المرور اليوم الدراسي معلم يرعى طلاب وزارة التعليم

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