هاشتاق “وش نوع قهوتك” يتصدر الترند.. فهل ارتفعت أسعار القهوة في المملكة؟

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يواجه مشروب القهوة، الأوسع انتشارًا في العالم، تحديات صعبة خلال الآونة الأخيرة، في ظل نقص محاصيل البُن في البرازيل وكولومبيا، وارتفاع أسعارها عالميًا.

ودشّن رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” في المملكة هاشتاق “وش نوع قهوتك”، ليتصدر الترند؛ فيما شارك متابعون صورًا لأنواع القهوة والبن، الاكثر انتشارًا في المملكة، وتفاعلوا بشكل واسع مع مقاطع الفيديو المنتشرة عن تحضير القهوة.

استهلاك القهوة

يصنف كواحد من المشروبات الأكثر شعبية في العالم، وتنمو محاصيله في حوالي 70 بلدًا، إنه القهوة، التي استهلك منها العالم في ما بين 2020/2021، قرابة 166.63 مليون كيس قهوة، حسب تقرير القهوة العالمي الصادرة عن مؤسسة “الأبحاث والأسواق” Research and Markets.