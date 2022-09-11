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هاشتاق “وش نوع قهوتك” يتصدر الترند.. فهل ارتفعت أسعار القهوة في المملكة؟
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هاشتاق “وش نوع قهوتك” يتصدر الترند.. فهل ارتفعت أسعار القهوة في المملكة؟

هاشتاق “وش نوع قهوتك” يتصدر الترند.. فهل ارتفعت أسعار القهوة في المملكة؟

هاشتاق “وش نوع قهوتك” يتصدر الترند.. فهل ارتفعت أسعار القهوة في المملكة؟
٠٤:٥٣:١١ م، الأحد، ١٥ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١١ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

يواجه مشروب القهوة، الأوسع انتشارًا في العالم، تحديات صعبة خلال الآونة الأخيرة، في ظل نقص محاصيل البُن في البرازيل وكولومبيا، وارتفاع أسعارها عالميًا.

ودشّن رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” في المملكة هاشتاق “وش نوع قهوتك”، ليتصدر الترند؛ فيما شارك متابعون صورًا لأنواع القهوة والبن، الاكثر انتشارًا في المملكة، وتفاعلوا بشكل واسع مع مقاطع الفيديو المنتشرة عن تحضير القهوة.

استهلاك القهوة

يصنف كواحد من المشروبات الأكثر شعبية في العالم، وتنمو محاصيله في حوالي 70 بلدًا، إنه القهوة، التي استهلك منها العالم  في ما بين 2020/2021، قرابة 166.63 مليون كيس قهوة، حسب تقرير القهوة العالمي الصادرة عن مؤسسة “الأبحاث والأسواق” Research and Markets.

وتقدر بعض الجهات هذا حجم الاستهلاك العالمي للبن بأنه يتخطى الـ400 مليار فنجان سنويًا، فيما يقاس الاستهلاك العالمي للقهوة بـ”الكيس” الذي يبلغ وزنه كمعيار 60 كيلوجرامًا.

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عام القهوة السعودية

ذكر برنامج ريف، الأهمية الكبيرة لزراعة البُن في دعم الاقتصاد في المملكة، وجعلته أحد أهم مستهدفات برنامج ريف، وتتمثل أهمية زراعة البن فيما يلي:.

– البن هو ثاني أكثر سلعة تتداول بعد النفط.

– وصل الإنتاج العالمي للبن في 2020 إلى 10.2 مليون طن.

– تتميز المملكة بزراعة أجود أنواع بن الأرابيكا.

– يقدر إنتاج المملكة ما يقارب 700 طن من البن السعودي الأخضر.

– تحصد المملكة أكثر من 400 ألف شجرة بن.

– جازان وعسير والباحة أبرز مناطق زراعة البن في المملكة.

– البن الجيزاني يصنف في قائمة الأعلى جودة على مستوى العالم.

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أسعار القهوة في المملكة

لم تشهد أسعار القهوة في المملكة أي تغيير، أو ارتفاع؛ في حين أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن المملكة حققت قفزة نوعية في زراعة أشجار البُنّ بزراعة 250 ألف شجرة إضافية منذ 2017م لتبلغ 400 ألف شجرة بنهاية 2020م.

كما قدمت الوزارة الدعم لتعزيز إنتاج البن في مناطق جازان والباحة وعسير جنوب غرب المملكة، وأطلقت برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة، وجعلت من أهم مستهدفاته تطوير زراعة البن وتنميتها، ودعمت 30 ألف مزارع.

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