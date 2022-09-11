الأحد، ١٥ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١١ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
«الدفاع المدني»: 10 خطوات يجب اتباعها عند استخدام الغاز في المصانع
بالفيديو.. مُعلم يرعى مجموعة من الطلاب في انتظار أولياء أمورهم
لائحة تقويم الطلاب.. ضوابط تنظم اختبارات المصابين باضطرابات ذوي الإعاقة
شاهد.. جانب من انفجار بركان “ساكوراجيما” في اليابان
4 شروط لإصدار تأشيرة الخروج النهائي إلكترونيًا للعمالة المنزلية.. تعرّف عليها
العامة للحبوب تصرف مستحقات الدفعة الثالثة عشرة لمزارعي القمح المحلي

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

«الدفاع المدني»: 10 خطوات يجب اتباعها عند استخدام الغاز في المصانع

«الدفاع المدني»: 10 خطوات يجب اتباعها عند استخدام الغاز في المصانع

«الدفاع المدني»: 10 خطوات يجب اتباعها عند استخدام الغاز في المصانع
٠٣:٠٢:١٠ م، الأحد، ١٥ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١١ سبتمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير :

نشر الدفاع المدني “إنفوجرافًا” يتضمن خطوات يجب اتباعها عند استخدام الغاز في المصانع.

وقال الدفاع المدني إنه يجب اتباع التالي:

1 – التأكد من توافق الصمامات والمنظمات لكل أسطوانة.

2 – التأكد من وجود لاصقات على كل أسطوانة تحمل اسم الغاز ومواصفاته وتركيزه.

3 – وضعها بعيدا عن مصادر الحرارة واشتعال اللهب.

4 – فصل الأسطوانات الممتلئة عن الفارغة مع ملاحظة استخدامها حسب التسلسل.

5 – ربط الأسطوانة إلى الجدار أو وضعها بحامل الأسطوانات.

6 – ملاحظة تسرب الغاز عن طريق الكشف المستمر عن أي تسرب يمكنه حدوثه مع ضرورة تركيب كاشف الغاز.

7 – معرفة خصائص ومواصفات كل غاز قبل استخدامه.

8 – التقليل قدر الإمكان من عدد الأسطوانات داخل المستودع.

9 – ملاحظة ضغط الغاز لكل أسطوانة.

10 – عدم رمي الأسطوانة أو دحرجتها على الأرض.

اقرأ أيضًا: 

الدفاع المدني توضح الطريقة الصحيحة لاستخدام طفاية الحريق في 4 خطوات

الصورة

الكلمات الدلالية:
الدفاع المدني الغاز في المصانع المصانع

مواد ذات صلة

المزيد
2000 مواطن وقّعوا عقود شقق في معرض الإسكان بـ «الشرقية»

2000 مواطن وقّعوا عقود شقق في معرض الإسكان بـ «الشرقية»

٠١:٣٤ م، الجمعة، ٠٧ أغسطس ٢٠١٥
حريق يقود لضبط مصنع «خمور» في القطيف

حريق يقود لضبط مصنع «خمور» في القطيف

٠١:٥٥ ص، الجمعة، ٢٣ يونيو ٢٠١٧
إمهال مُلاك المباني عاماً لتغيير «الكلادينج» غير المقاوم للحريق

إمهال مُلاك المباني عاماً لتغيير «الكلادينج» غير المقاوم للحريق

١١:٤٢ ص، الأحد، ٠٥ مارس ٢٠١٧
القطيف.. حريق يصيب 6 أفراد ويلتهم 3 خزانات وقود

القطيف.. حريق يصيب 6 أفراد ويلتهم 3 خزانات وقود

١٢:١٤ ص، السبت، ١٤ فبراير ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *