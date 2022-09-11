«الدفاع المدني»: 10 خطوات يجب اتباعها عند استخدام الغاز في المصانع
تواصل – فريق التحرير :
نشر الدفاع المدني “إنفوجرافًا” يتضمن خطوات يجب اتباعها عند استخدام الغاز في المصانع.
وقال الدفاع المدني إنه يجب اتباع التالي:
1 – التأكد من توافق الصمامات والمنظمات لكل أسطوانة.
2 – التأكد من وجود لاصقات على كل أسطوانة تحمل اسم الغاز ومواصفاته وتركيزه.
3 – وضعها بعيدا عن مصادر الحرارة واشتعال اللهب.
4 – فصل الأسطوانات الممتلئة عن الفارغة مع ملاحظة استخدامها حسب التسلسل.
5 – ربط الأسطوانة إلى الجدار أو وضعها بحامل الأسطوانات.
6 – ملاحظة تسرب الغاز عن طريق الكشف المستمر عن أي تسرب يمكنه حدوثه مع ضرورة تركيب كاشف الغاز.
7 – معرفة خصائص ومواصفات كل غاز قبل استخدامه.
8 – التقليل قدر الإمكان من عدد الأسطوانات داخل المستودع.
9 – ملاحظة ضغط الغاز لكل أسطوانة.
10 – عدم رمي الأسطوانة أو دحرجتها على الأرض.
اقرأ أيضًا:
الدفاع المدني توضح الطريقة الصحيحة لاستخدام طفاية الحريق في 4 خطوات