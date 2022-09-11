«الدفاع المدني»: 10 خطوات يجب اتباعها عند استخدام الغاز في المصانع

تواصل – فريق التحرير :

نشر الدفاع المدني “إنفوجرافًا” يتضمن خطوات يجب اتباعها عند استخدام الغاز في المصانع.

وقال الدفاع المدني إنه يجب اتباع التالي:

1 – التأكد من توافق الصمامات والمنظمات لكل أسطوانة.

2 – التأكد من وجود لاصقات على كل أسطوانة تحمل اسم الغاز ومواصفاته وتركيزه.

3 – وضعها بعيدا عن مصادر الحرارة واشتعال اللهب.

4 – فصل الأسطوانات الممتلئة عن الفارغة مع ملاحظة استخدامها حسب التسلسل.

5 – ربط الأسطوانة إلى الجدار أو وضعها بحامل الأسطوانات.

6 – ملاحظة تسرب الغاز عن طريق الكشف المستمر عن أي تسرب يمكنه حدوثه مع ضرورة تركيب كاشف الغاز.

7 – معرفة خصائص ومواصفات كل غاز قبل استخدامه.

8 – التقليل قدر الإمكان من عدد الأسطوانات داخل المستودع.

9 – ملاحظة ضغط الغاز لكل أسطوانة.

10 – عدم رمي الأسطوانة أو دحرجتها على الأرض.

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