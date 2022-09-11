432 مليون ريال إيجارات مدفوعة لسكان الأحياء العشوائية بجدة

تواصل – فريق التحرير:

كشفت لجنة الأحياء العشوائية بمحافظة جدة أن الإيجارات المدفوعة لسكان الأحياء العشوائية بجدة تخطت 432 مليونًا و500 ألف ريال منذ بدء المشروع في أكتوبر الماضي وحتى اليوم.

وأوضحت اللجنة أنه تم دفع تلك المبالغ لما يزيد عن 19 ألف أسرة من سكان الأحياء العشوائية بجدة.

ووفقًا لـ”عكاظ” فقد أوضحت اللجنة أن الدولة تُقدّم حزمة من الخدمات المجانية للمواطنين من سكان الأحياء العشوائية المشمولة بالتنظيم.

وبحسب اللجنة، يأتي في مقدمة تلك الخدمات توفير السكن المؤقت ودفع الإيجار الذي استفاد منه 19893 أسرة ، كما تم توظيف 269 مواطنًا ومواطنة من المُسجلين في الضمان الاجتماعي من سكان الأحياء المشمولة بالتنظيم، وذلك عبر برامج التمكين الموجهة لهذه الفئة.

96 ألف خدمة

وتابعت اللجنة أنه بلغ إجمالي الخدمات المقدمة 96 ألف خدمة شملت السلال الغذائية وسقيا الماء والوجبات والأدوية وحليب الأطفال ونقل العفش، وفق ما نقله إعلام محلي.

يشار إلى أن التسكين يشمل ثلاث فئات، الأولى هي الأسر الضمانية الساكنة في هذه الأحياء العشوائية، والتي خصص لها 4781 وحدة سكنية ستكون جاهزة بالكامل نهاية 2023ز

فيما تشمل الفئة الثانية “أصحاب المنازل الساكنين في الأحياء العشوائية والمُزالة ممن لديهم صكوك”، وقد استأجرت لهم الدولة وحدات سكنية لحين استلامهم مبالغ التعويضات.

أما الفئة الثالثة فهم “المواطنون الذين يسكنون هذه الأحياء وليسوا من مستفيدي الضمان وليس لديهم صكوك”.

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