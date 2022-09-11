مسؤول في «حساب المواطن»: 77% من المستفيدين تحصّلوا على الدعم بدفعة سبتمبر

تواصل – واس:

أوضح المدير العام للتواصل لبرنامج حساب المواطن، عبدالله الهاجري، أن 77% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة.

أكثر من 258 ألف مستفيد

وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1845 ريال، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من مليوني رب أسرة مشكلين ما نسبته 89% بينما بلغ عدد التابعين 7.8 ملايين مستفيد.

وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 258 ألف مستفيد، مشكلين 11% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

وبين الهاجري أن نسبة أرباب الأسر بلغ 89% أما ربات الأسر فقد بلغت نسبتهن 11% بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 43% وشكل الذكور المستقلين 57%، مفيدًا أن 83% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل الذي بلغ 720 ريالاً للفرد المستقل.

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الإفصاح عن المعلومات

وجدد الهاجري تأكيداته على أهمية إفصاح المستفيدين من دعم البرنامج عن جميع أنواع الدخل، كالدخل الناتج عن الراتب الشهري شاملًا جميع البدلات بالإضافة إلى دخل التابعين والدخل الناتج من العوائد العقارية والأنشطة والتجارية وغيرها.

حيث أن معايير الاستحقاق في البرنامج تعتمد على عدد وأعمار أفراد الأسرة ومجموع دخلهم الشهري، ويتوجب على المستفيد الرئيس الإفصاح عن أي بيانات يطرأ عليها أي تغيير في مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من حدوثها.

ودعا الهاجري المسجلين في البرنامج إلى الاستفادة من الحاسبة المتوفرة في موقع البرنامج لمعرفة قيمة الاستحقاق التقديرية، وكذلك زيارة حساباتهم في البوابة لمعرفة نتيجة أهليتهم.

3.2 مليارات ريال

وأودع برنامج حساب المواطن، اليوم، 3.2 مليارات ريال مخصص دعم شهر سبتمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثامنة والخمسين 10.1 ملايين مستفيد وتابع.

ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 130 مليار ريال منها 1.7 مليار ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.