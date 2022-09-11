شاهد.. جانب من انفجار بركان “ساكوراجيما” في اليابان

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أظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة انفجار بركان ساكوراجيما الرهيب، في اليابان.

وأوضح الفيديو المتداول، مشاهد مرعبة لتفجر الصخور الجمرية وتصاعد الدخان الداكن من فوهة بركان ساكوراجيما في كاجوشيما.

إخلاء بلدتين في جنوب اليابان جراء ثورات بركان

فيما طالبت السلطات اليابانية، بإخلاء بلدتين في جنوب اليابان جراء ثورات بركان ساكوراجيما المدمر وتصاعد أعمدة الدخان.

وبين الفيديو كيف أطلق البركان سحبًا كبيرة من الدخان والرماد امتدت لمسافة نحو 2،5 كلم من الفوهة، والذي بلغ – وفق بيان للوكالة اليابانية للأرصاد الجوية – 300 متر وامتزج مع السحب.

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وأصدرت الوكالة الوطنية للأرصاد الجوية، أعلى مستوى من الإنذار لجبل بركان ساكوراجيما مطالبة السكان بإخلاء منازلهم بأسرع وقت ممكن، وبثت التلفزيون الياباني، رافعة إنذاراها إلى المستوى الخامس، وهو المستوى الأعلى، وحضّت السكان على الإخلاء.

بذكر أن اليابان تشهد عشرات من البراكين النشطة، حيث تقع البلاد في منطقة “حلقة النار” في المحيط الهادئ التي تشهد زلازل وانفجارات بركانية متكررة على مدار العام.