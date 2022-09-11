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4 شروط لإصدار تأشيرة الخروج النهائي إلكترونيًا للعمالة المنزلية.. تعرّف عليها

4 شروط لإصدار تأشيرة الخروج النهائي إلكترونيًا للعمالة المنزلية.. تعرّف عليها

4 شروط لإصدار تأشيرة الخروج النهائي إلكترونيًا للعمالة المنزلية.. تعرّف عليها
٠٢:٢٢:٤٣ م، الأحد، ١٥ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١١ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت الجوازات عن خدمة إصدار تأشيرة الخروج النهائي إلكترونيًا للعمالة المنزلية خلال فترة التجربة.

وأوضحت عبر حسابها على «تويتر» أنه بإمكان أصحاب العمل الاستفادة من خدمة إصدار تأشيرة الخروج النهائي خلال فترة التجربة (90 يومًا) للعمالة المنزلية عبر منصة أبشر الإلكترونية.

والشروط الواجب توافرها الآتي:

– أن لا يتجاوز مجموع عدد العمالة المنزلية وغير المنزلية أكثر من 100 عامل

– أن لا يكون العامل مسجلاً كمتوفى أو متغيب عن العمل أو خارج المملكة.

– خلو سجل العامل من المخالفات المرورية

– صلاحية جواز سفر العامل يجب أن تكون 60 يومًا أو أكثر».

وإصدار تأشيرة خروج نهائي خلال فترة التجربة هي خدمة تتيح للمؤسسات إصدار تأشيرة الخروج النهائي للعمالة التابعة لهم خلال فترة التجربة (90 يومًا)، بداية من دخولهم للمملكة، وذلك من خلال منصة أبشر أعمال.

8 خطوات

وتتم هذه الإجراءات من خلال الخطوات التالية:

1. سجل الدخول على منصة أبشر أعمال باستخدام اسم المستخدم أو رقم الهوية وكلمة المرور.
2. ستصلك رسالة نصية لرقم الجوال المسجل في أبشر أعمال.
3. ادخل على الصفحة الرئيسية لخدمات أبشر أعمال.
4. اختر خدمات (أعمالي)، ثم (إصدار تأشيرة خروج نهائي).
5. اختر المنشأة ثم المكفول، ثم اختر (التالي).
6. أدخل بيانات المكفول، واختر (التالي).
7. بعد قراءة الشروط والأحكام والموافقة عليها، اختر (إصدار تأشيرة خروج نهائي).
8. تصلك رسالة: تم إصدار تأشيرة خروج نهائي بنجاح.

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الكلمات الدلالية:
أبشر الجوازات العمالة المنزلية تأشيرة الخروج النهائي للعمالة المنزلية

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