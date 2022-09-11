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«غيبارد وهيمارس».. كيف حققت أوكرانيا «المفاجأة» في حربها مع روسيا؟
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«غيبارد وهيمارس».. كيف حققت أوكرانيا «المفاجأة» في حربها مع روسيا؟

«غيبارد وهيمارس».. كيف حققت أوكرانيا «المفاجأة» في حربها مع روسيا؟

«غيبارد وهيمارس».. كيف حققت أوكرانيا «المفاجأة» في حربها مع روسيا؟
٠١:٤٨:٥٠ م، الأحد، ١٥ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١١ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير :

حققت أوكرانيا تقدمًا ملموسًا خلال الأيام الماضية بفضل استخدام الأسلحة الغربية خاصة صواريخ “الهارم” ومقاتلات “ميج- 31″، والمدفعية المضادة للطائرات “غيبارد” والمدفعية الصاروخية طراز “هيمارس”، بينما تتجه موسكو لتعديل خططها للتعويض بهجوم مضاد، وفقًا لـ «سكاي نيوز».

وأعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، السبت، استعادة “ألفي كيلومتر من الأراضي” خلال هجوم مضاد شرق البلاد وجنوبها، وسط فرار الجيش الروسي، وفقًا لتقارير غربية وأوكرانية.

5 نتائج إيجابية

وحقق الجيش الأوكراني العديد من المكاسب خلال الفترة الماضية، ومن أهمها:

– عملية مضادة مفاجئة لقوات أوكرانية في خاركيف اخترقت بعمق الخطوط الروسية.

– استعادة السيطرة على 30 منطقة وبلدة بينها كوبيانسك، أهم طرق إمدادات روسيا إلى دونباس.

– قوات أوكرانية تواصل القتال ضد الروس حول خيرسون جنوبًا.

– القوات الأوكرانية تخترق الخطوط الروسية في الجهة الشمالية لمسافة 30 ميلاً.

– وفي هراكوف، وهي من القرى المستردة، شوهدت سيارات محترقة تحمل رمز العملية الروسية “زد”، وأكوام قمامة وذخيرة في مواقع تركها الروس على عجل.

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