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العامة للحبوب تصرف مستحقات الدفعة الثالثة عشرة لمزارعي القمح المحلي
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العامة للحبوب تصرف مستحقات الدفعة الثالثة عشرة لمزارعي القمح المحلي

العامة للحبوب تصرف مستحقات الدفعة الثالثة عشرة لمزارعي القمح المحلي

العامة للحبوب تصرف مستحقات الدفعة الثالثة عشرة لمزارعي القمح المحلي
٠١:٥٥:١٤ م، الأحد، ١٥ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١١ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب، عن صرف مستحقات الدفعة الثالثة عشرة من مزارعي القمح المحلي، شاملة الدفعة الثامنة من مستحقي العلاقة التعاقدية بين المزارعين والشركات الزراعية؛ الذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم 1443 / 1444هـ، وإغلاق الحسابات عبر المنصة الإلكترونية “محصولي” على الموقع الرسمي للمؤسسة.

وبلغ إجمالي ما أودع في حسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة 33 مليونا و789 ألفا و881 ريالاً، لصافي كمية مستلمة (19,266) وذلك لـ 49 مزارعاً، حيث بلغت الكمية المستلمة من المزارعين حتى تاريخه (517,478) طناً لـ(1743) مزارعاً.

ولقرب إقفال موسم الاستلام لهذا العام، تدعو “المؤسسة” المزارعين لسرعة إقفال حساباتهم فور الانتهاء من تسليم الكميات المخصصة لهم ليتسنى إيداع الدفعات التالية بحسب الكميات الموردة وبعد استكمال إجراءات التدقيق.

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الكلمات الدلالية:
الشركات الزراعية المؤسسة العامة للحبوب مزارعو القمح مستحقي العلاقة التعاقدية

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