عاجل.. حساب المواطن يُعلن تفاصيل الدفعة الـ 58 بمبلغ 3.2 مليار ريال

تواصل – فريق التحرير:

أعلن برنامج حساب المواطن، اليوم، تفاصيل الدفعة الـ 58، لشهر سبتمبر الجاري، والتي بلغت 3.2 مليار ريال لـ 10.1 مليون مستفيد وتابع شملهم الدعم في برنامج حساب المواطن لشهر سبتمبر.

وكان برنامج حساب المواطن،أعلن اليوم الأحد، بدء إيداع الدعم المخصص لشهر سبتمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم في البرنامج.

وأوضح البرنامج، في تغريدة عبر “تويتر”، أن إيداع الدعم سيستمر حتى نهاية اليوم الأحد بمشيئة الله تعالى.

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استيفاء شروط الأهلية

وفي وقت سابق، أوضح البرنامج أنه يشترط لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل مواطن سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية.

ويشترط أيضا لاستيفاء شروط الأهلية للحصول على الدعم، عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة.