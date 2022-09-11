يصيبهم بسرطان الرئة.. دراسة تحذر: هذا هو القاتل الخفي لغير المدخنين

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كشف علماء من معهد “فرانسيس كريك” ومن كلية لندن الجامعية أن تلوث الهواء قد يتسبب في إصابة الكثير من غير المدخنين بسرطان الرئة، فهي أشبه بـ”قاتل خفي”.

وأوضحت الدراسة أن الجسيمات الدقيقة (أقل من 2,5 ميكرون، أي ما يعادل تقريباً قطر الشعرة) التي تلوث الهواء وتُعتبر من أسباب التغيّر المناخي، تؤدي إلى تغيرات سرطانية في خلايا الجهاز التنفسي.

سرطان الرئة

ونقلت وكالة “فرانس برس”، عن تشارلز سوانتون من معهد فرانسيس كريك، قوله إنه يمكن تشبيه الجسيمات الدقيقة الموجودة في غازات العوادم أو غبار مكابح المركبات أو الأدخنة الناجمة عن الوقود الأحفوري بـ”قاتل خفيّ”.

وشملت الدراسة تتبع بيانات أكثر من 460 ألف شخص من سكان إنجلترا وكوريا الجنوبية وتايوان.

ووفقًا لتلك البيانات ذهبت الدراسة إلى وجود ترابط بين التعرض لتركيزات متزايدة من الجسيمات الدقيقة وزيادة خطر الإصابة بسرطان الرئة.

ويتعرض أكثر من 90% من سكان العالم لما تصفه منظمة الصحة العالمية بمستويات مفرطة من الملوثات التي تحوي جسيمات دقيقة.

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