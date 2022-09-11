الأحد، ١٥ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١١ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
يصيبهم بسرطان الرئة.. دراسة تحذر: هذا هو القاتل الخفي لغير المدخنين
«غيبارد وهيمارس».. كيف حققت أوكرانيا «المفاجأة» في حربها مع روسيا؟
استقر مع مطلع الأسبوع.. الذهب قرب معدلاته بأسواق المملكة اليوم
بالأرقام.. تعرف على إحصاءات الزراعة لعام 2021م
«إنستجرام» يكشف عن ميزة جديدة تُمكن المستخدمين من تحقيق مكاسب سريعة
رابط التقديم.. «جونز هوبكنز أرامكو» يُعلن عن وظائف شاغرة

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

يصيبهم بسرطان الرئة.. دراسة تحذر: هذا هو القاتل الخفي لغير المدخنين

يصيبهم بسرطان الرئة.. دراسة تحذر: هذا هو القاتل الخفي لغير المدخنين

يصيبهم بسرطان الرئة.. دراسة تحذر: هذا هو القاتل الخفي لغير المدخنين
٠١:٥٤:١٨ م، الأحد، ١٥ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١١ سبتمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

كشف علماء من معهد “فرانسيس كريك” ومن كلية لندن الجامعية أن تلوث الهواء قد يتسبب في إصابة الكثير من غير المدخنين بسرطان الرئة، فهي أشبه بـ”قاتل خفي”.

وأوضحت الدراسة أن  الجسيمات الدقيقة (أقل من 2,5 ميكرون، أي ما يعادل تقريباً قطر الشعرة) التي تلوث الهواء وتُعتبر من أسباب التغيّر المناخي، تؤدي إلى تغيرات سرطانية في خلايا الجهاز التنفسي.

سرطان الرئة

ونقلت وكالة “فرانس برس”، عن تشارلز سوانتون من معهد فرانسيس كريك، قوله إنه يمكن تشبيه الجسيمات الدقيقة الموجودة في غازات العوادم أو غبار مكابح المركبات أو الأدخنة الناجمة عن الوقود الأحفوري بـ”قاتل خفيّ”.

وشملت الدراسة تتبع بيانات أكثر من 460 ألف شخص من سكان إنجلترا وكوريا الجنوبية وتايوان.

ووفقًا لتلك البيانات ذهبت الدراسة إلى وجود ترابط بين التعرض لتركيزات متزايدة من الجسيمات الدقيقة وزيادة خطر الإصابة بسرطان الرئة.

ويتعرض أكثر من 90% من سكان العالم لما تصفه منظمة الصحة العالمية بمستويات مفرطة من الملوثات التي تحوي جسيمات دقيقة.

اقرأ أيضًا:

للوقاية من «سرطان الرئة».. 4 نصائح مهمة

الكلمات الدلالية:
التدخين التغير المناخي التلوث الرئة السرطان سرطان الرئة

مواد ذات صلة

المزيد
عسير.. إصابة 379 بجروح أثناء ذبح أضاحيهم

عسير.. إصابة 379 بجروح أثناء ذبح أضاحيهم

٠٧:٣٨ ص، الأحد، ٢٧ سبتمبر ٢٠١٥
فوضى عارمة بمطعم شهير في القريات بسبب «سندوتش» مجاني! (فيديو)

فوضى عارمة بمطعم شهير في القريات بسبب «سندوتش» مجاني! (فيديو)

١٠:١٥ م، السبت، ٢٤ سبتمبر ٢٠١٦
مسلحون يختطفون جنوداً مصريين في هجمات سيناء

مسلحون يختطفون جنوداً مصريين في هجمات سيناء

٠٣:٢٩ م، الأربعاء، ٠١ يوليو ٢٠١٥
«التعليم»: لا تقاعد أو استقالات بعد الأسبوع العاشر من الدراسة

«التعليم»: لا تقاعد أو استقالات بعد الأسبوع العاشر من الدراسة

١١:٢٩ ص، الخميس، ٠٧ أبريل ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *