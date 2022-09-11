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«إنستجرام» يكشف عن ميزة جديدة تُمكن المستخدمين من تحقيق مكاسب سريعة
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«إنستجرام» يكشف عن ميزة جديدة تُمكن المستخدمين من تحقيق مكاسب سريعة

«إنستجرام» يكشف عن ميزة جديدة تُمكن المستخدمين من تحقيق مكاسب سريعة

«إنستجرام» يكشف عن ميزة جديدة تُمكن المستخدمين من تحقيق مكاسب سريعة
٠١:٢٠:٣٨ م، الأحد، ١٥ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١١ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير :

تدرس منصة «أنستغرام» تجربة طريقة جديدة تمكّن فيها المبدعين من جني الأموال عبر نشر الفيديوهات الطويلة، وفقا لما ذكره موقع “Insider”.

في التفاصيل، تدرس المنصة نموذجا داخليا أوليا لـ “هدايا” كأدوات لهذه الميزة، خصوصا بعدما أعلنت شركة “ميتا” عن ميزة مماثلة على فيسبوك تسمى “Stars to Reels”.

الأداة الجديدة تسمح للمعجبين بإرسال مدفوعات إلى منشئ المحتوى

ومن المقرر أن تسمح أداة “الهدايا” للمعجبين بإرسال مدفوعات إلى منشئ المحتوى عبر Reels، وهي ميزة الفيديو القصير.

من جهته، أوضح متحدث باسم ميتا في رسالة بريد إلكتروني، أن هذه الهدايا حاليا هي عبارة عن نموذج أولي داخلي ولا يتم اختبارها خارجيًا.

وتتيح الهدايا للمعجبين الشراء أثناء البث المباشر لمنشئ المحتوى على التطبيق.

كما تأتي الشارات بمستويات أسعار مختلفة تتراوح بين دولار واحد و5 دولارات، مشددا على أن “ميتا” لن تأخذ أي جزء من الإيرادات التي يكسبها منشئو المحتوى من الشارات حتى عام 2024، وفقًا لإعلان من مارك زوكربيرغ في وقت سابق من هذا العام.

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أنستغرام الربح عن طريق الإنترنت الهدايا تقنيات جديدة صانعو المحتوى

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