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الجيش الأوكراني: قواتنا تتقدم شمالًا في خاركيف وفي الجنوب والشرق
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الجيش الأوكراني: قواتنا تتقدم شمالًا في خاركيف وفي الجنوب والشرق

الجيش الأوكراني: قواتنا تتقدم شمالًا في خاركيف وفي الجنوب والشرق

الجيش الأوكراني: قواتنا تتقدم شمالًا في خاركيف وفي الجنوب والشرق
٠١:١٥:٥٠ م، الأحد، ١٥ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١١ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن الجيش الأوكراني اليوم، أن قواته تتقدم شمالًا في خاركيف وأيضًا على جبهات مختلفة في جنوب وشرق البلاد.

وكشفت قيادة الأركان الأوكرانية، أن القوات الوطنية تمكنت من استعادة أكثر من 3 آلاف كلم مربع من القوات الروسية هذا الشهر.

استعادة 3 آلاف كلم مربع ونتقدم جنوبي خاركيف

وأكد رئيس أركان الجيش الأوكراني، أنه تم استعادت 3000 كلم مربع ونتقدم جنوبي خاركيف، وأنه يفصل الجيش الأوكراني عن الحدود مع روسيا 50 كيلو متر مربع.

من ناحية أخرى، كشفت وزارة الدفاع الروسية، أنها تمكنت من تدمير 7 مراكز قيادة للقوات الأوكرانية ورادار وإسقاط 13 طائرة مسيرة بمواقع متفرقة خلال الساعات الـ24 الأخيرة، وأنها دمرت محطة رادار وتتبع تابعة للجيش الأوكراني في مدينة “ميكولاييف”، مؤكدة صدور قرار بإعادة نشر القوات من إزيوم وبالاكليا لتعزيز المواقع في محور دونيتسك.

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وأشار أمين عام حلف شمال الأطلسي “الناتو”، أن الحرب بين روسيا وأوكرانيا دخلت مرحلة حرجة، وأن ما تقده أوروبا من مساعدات عسكرية  من دعم يحدث فرقا على الجبهة.

يأتي هذا في الوقت الذي أكد فيه رئيس الأركان الأمريكي، أن العقوبات العالمية على روسيا ستؤثر قريبا على القدرات القتالية لها في أوكرانيا.

الكلمات الدلالية:
أوكرانيا حلف الناتو خاركيف دونستيك روسيا

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