رابط التقديم.. «جونز هوبكنز أرامكو» يُعلن عن وظائف شاغرة

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أعلن مركز “جونز هوبكنز أرامكو” للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، اليوم الأحد، عن توفّر وظائف صحية شاغرة من حمَلة شهادات الدبلوم فما فوق، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

* المسميات الوظيفية

1- جراح عام ، جراحة التجميل. .

2 – أخصائي طب وجراحة العيون – طب الأطفال.

3 – طبيب عام ، التخدير.

4 – أخصائي ممارسة الأسرة.

5 – أخصائي التشخيص العصبي الكهربائي.

6 – طبيب عام ، الرعاية الأولية.

7 – كبير أخصائي أمراض النطق واللغة.

8 – معالج إشعاعي أول.

9 – كبير مستشاري تعزيز الصحة.

10 – طبيب عام ، التخدير .

11 – جراح عام ، جراحة العظام.

12 – وغيرها.

* رابط التقديم

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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