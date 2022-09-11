رابط التقديم.. «جونز هوبكنز أرامكو» يُعلن عن وظائف شاغرة
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أعلن مركز “جونز هوبكنز أرامكو” للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، اليوم الأحد، عن توفّر وظائف صحية شاغرة من حمَلة شهادات الدبلوم فما فوق، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
* المسميات الوظيفية
1- جراح عام ، جراحة التجميل. .
2 – أخصائي طب وجراحة العيون – طب الأطفال.
3 – طبيب عام ، التخدير.
4 – أخصائي ممارسة الأسرة.
5 – أخصائي التشخيص العصبي الكهربائي.
6 – طبيب عام ، الرعاية الأولية.
7 – كبير أخصائي أمراض النطق واللغة.
8 – معالج إشعاعي أول.
9 – كبير مستشاري تعزيز الصحة.
10 – طبيب عام ، التخدير .
11 – جراح عام ، جراحة العظام.
12 – وغيرها.
* رابط التقديم
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).
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