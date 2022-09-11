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تفاصيل ضبط 98 مخالفًا لنظام البيئة في عدد من المناطق (فيديو)

تفاصيل ضبط 98 مخالفًا لنظام البيئة في عدد من المناطق (فيديو)

تفاصيل ضبط 98 مخالفًا لنظام البيئة في عدد من المناطق (فيديو)
٠١:١٤:٢٩ م، الأحد، ١٥ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١١ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير :

أعلنت وزارة الداخلية عبر حسابها على تويتر عن ضبط 98 مخالفا لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة .

وفيما يلي الحالات التي تم ضبطها:

– القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط ٨ مخالفين لنظام البيئة لإشعالهم النار في غير الأماكن المخصصة لها

– تم ضبط ١٦ مخالفا لرعيهم ٢٥٦ من الإبل و١٢٠ رأسا من الأغنام في مواقع ممنوعة

– ضبط ١٨ مخالفا لنظام البيئة لنقلهم الرمال وتجريف التربة دون ترخيص في منطقة الرياض

– كما تم ضبط ٤٩ مخالفا بحوزتهم أكثر من ١٩ مترا مكعبا من الحطب والفحم المحليين لأغراض تجارية في منطقتي الرياض ومكة المكرمة.

– كذلك تم ضبط ٧ مخالفين لنقلهم أكثر من ٥٦ مترا مكعبا من الخطب المحلي في منطقة الرياض

وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين وإحالتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات.

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الكلمات الدلالية:
البيئة مخالفي نظام البيئة وزارة الداخلية

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