تفاصيل ضبط 98 مخالفًا لنظام البيئة في عدد من المناطق (فيديو)
تواصل – فريق التحرير :
أعلنت وزارة الداخلية عبر حسابها على تويتر عن ضبط 98 مخالفا لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة .
وفيما يلي الحالات التي تم ضبطها:
– القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط ٨ مخالفين لنظام البيئة لإشعالهم النار في غير الأماكن المخصصة لها
– تم ضبط ١٦ مخالفا لرعيهم ٢٥٦ من الإبل و١٢٠ رأسا من الأغنام في مواقع ممنوعة
– ضبط ١٨ مخالفا لنظام البيئة لنقلهم الرمال وتجريف التربة دون ترخيص في منطقة الرياض
– كما تم ضبط ٤٩ مخالفا بحوزتهم أكثر من ١٩ مترا مكعبا من الحطب والفحم المحليين لأغراض تجارية في منطقتي الرياض ومكة المكرمة.
– كذلك تم ضبط ٧ مخالفين لنقلهم أكثر من ٥٦ مترا مكعبا من الخطب المحلي في منطقة الرياض
وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين وإحالتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات.
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