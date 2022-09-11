تفاصيل ضبط 98 مخالفًا لنظام البيئة في عدد من المناطق (فيديو)

تواصل – فريق التحرير :

أعلنت وزارة الداخلية عبر حسابها على تويتر عن ضبط 98 مخالفا لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة .

وفيما يلي الحالات التي تم ضبطها:

– القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط ٨ مخالفين لنظام البيئة لإشعالهم النار في غير الأماكن المخصصة لها

– تم ضبط ١٦ مخالفا لرعيهم ٢٥٦ من الإبل و١٢٠ رأسا من الأغنام في مواقع ممنوعة

– ضبط ١٨ مخالفا لنظام البيئة لنقلهم الرمال وتجريف التربة دون ترخيص في منطقة الرياض

– كما تم ضبط ٤٩ مخالفا بحوزتهم أكثر من ١٩ مترا مكعبا من الحطب والفحم المحليين لأغراض تجارية في منطقتي الرياض ومكة المكرمة.

– كذلك تم ضبط ٧ مخالفين لنقلهم أكثر من ٥٦ مترا مكعبا من الخطب المحلي في منطقة الرياض

وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين وإحالتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات.

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