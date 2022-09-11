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استقر مع مطلع الأسبوع.. الذهب قرب معدلاته بأسواق المملكة اليوم
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استقر مع مطلع الأسبوع.. الذهب قرب معدلاته بأسواق المملكة اليوم

استقر مع مطلع الأسبوع.. الذهب قرب معدلاته بأسواق المملكة اليوم

استقر مع مطلع الأسبوع.. الذهب قرب معدلاته بأسواق المملكة اليوم
٠١:٢٨:٣٢ م، الأحد، ١٥ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١١ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

استقرت أسعار الذهب في أسواق المملكة، اليوم، حيث بلغ سعر جرام  الذهب عيار 24 نحو 207.01 ريالات، أي ما يعادل 55.20 دولار، في حين جاء سعر الجرام عيار 22 بـ 189.76 ريال / 50.60 دولار.

سعر الجرام عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21، الأوسع انتشارًا في المملكة اليوم، نحو 181.13 ريال/ 48.30 دولار، أما الجرام عيار 18 فبلغ 155.26 ريال/ 41.40 دولار.

وبلغ سعر أوقية الذهب “بيع” 6438.75 ريال/ 1717 دولارًا، وجاء سعر الشراء بـ6442.50 ريال/ 1718 دولارًا.

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رغم تراجعه عالميًا.. الذهب يصعد في أسواق المملكة اليوم

أسعار الذهب عالميًا

وفي ختام الأسبوع الماضي، صعد الذهب، عالميًا، مدعومًا بانخفاض في الدولار ويتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية ضئيلة خاصة مع استمرار المخاوف حيال مواصلة مجلس الاحتياطي الاتحادي مسار الرفع الشديد لأسعار الفائدة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بحوالي 1.14% إلى 1727.19 دولار للأوقية، وخلال الأسبوع، ارتفعت الأسعار 0.5%، بعد ثلاثة انخفاضات أسبوعية متتالية.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.09% هي الأخرى لتصل إلى 1738.70 دولار. ومن المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أخرى في 21 سبتمبر.

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