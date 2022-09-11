لهذا السبب.. هبوط مفاجئ لطائرة سعودية في باكستان

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أعلنت تقارير إعلامية، هبوط طائرة ركاب سعودية بأمان في مطار الجناح الدولي في مدينة كراتشي الباكستانية، بعد اصطدام طائر بمحركها.

وبحسب ما نقلته صحيفة “المدينة”، كانت الطائرة (بوينغ 330)، وفقاً لقناة “إي آر واي” الباكستانية، تقلُّ مسافرين من جدة إلى باكستان، عندما اصطدم طائر بمحركها.

وأضاف المصدر ذاته، أن قائد الطائرة تمكن من الهبوط بأمان.

وأشارت إلى أن الطائر اصطدم بالمحرك رقم 1، وأنه جرى إيقاف الطائرة مؤقتًا، بينما قام الطاقم الهندسي في المطار بالعمل على إصلاحها وإخضاعها للفحوصات.