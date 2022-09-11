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بميناء جدة.. «الغذاء والدواء» تضبط 17 طنًا من هذا المنتج الفاسد
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بميناء جدة.. «الغذاء والدواء» تضبط 17 طنًا من هذا المنتج الفاسد

بميناء جدة.. «الغذاء والدواء» تضبط 17 طنًا من هذا المنتج الفاسد

بميناء جدة.. «الغذاء والدواء» تضبط 17 طنًا من هذا المنتج الفاسد
١٢:١٠:٠٦ م، الأحد، ١٥ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١١ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت هيئة الغذاء والدواء، اليوم الأحد، عن ضبط شحنة مخللات مخالفة متجهه إلى الأسواق عبر ميناء جدة الإسلامي تقدر بـ17 طنًا.

وقالت الهيئة في تغريدة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “أوقفت الغذاء والدواء شحنة مخللات مخالفة متجهه إلى الأسواق عبر ميناء جدة الإسلامي”.

شحنة مخللات

وأضافت: “كانت الشحنة تتضمن 17 ألف كيلو من المنتجات الملوثة، تم إتلاف المنتجات واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المستورد”.

والخميس، أعلنت هيئة الغذاء والدواء، ضبط منشأة غذائية غير مرخصة بها 2000 كجم من المنتجات التالفة في جدة.

والأحد الماضي، أعلنت هيئة “الغذاء والدواء” بالمملكة، ضبط أكثر من 3 آلاف منتج مقلد ومخالف في منشآت بجدة.

وقبل أسبوعين، رصدت الهيئة مستودع أقمشة في جدة، يقوم بتخزين منتجات غذائية في ظروف غير مناسبة للتخزين.

وتوالت خلال الفترة الأخيرة ضبطيات الهيئة فيما يخص المنتجات المخالفة، وذلك في سبيل السعي نحو ضبط الأسواق.

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بالصور.. «الغذاء والدواء» تضبط 2000 كجم من المنتجات التالفة في جدة

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الغذاء والدواء جدة مخللات فاسدة منتجات فاسدة منتجات مخالفة ميناء جدة

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