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استشهاد فلسطيني متأثرًا بإصابته برصاص قوات الاحتلال في جنين
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استشهاد فلسطيني متأثرًا بإصابته برصاص قوات الاحتلال في جنين

استشهاد فلسطيني متأثرًا بإصابته برصاص قوات الاحتلال في جنين

استشهاد فلسطيني متأثرًا بإصابته برصاص قوات الاحتلال في جنين
١١:٥٣:٤٥ ص، الأحد، ١٥ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١١ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية صباح اليوم، استشهاد فلسطيني متأثرًا بجروح أصيب بها قبل أيام في مواجهات مع قوات الاحتلال في مخيم جنين شمال الضفة الغربية.

وأوضحت الوزارة الصحة في بيان لها، أن الشاب حمد أبو جلدة البالغ من العمر 24 عامًا، استشهد متأثرا بإصابته بجروح خطرة في السادس من الشهر الجاري في مواجهات مع قوات الاحتلال خلال هدمها منزل عائلة الشهيد رعد حازم.

وأشارت إلى أن عدد الشهداء الفلسطينيين الذين قضوا برصاص الاحتلال في الضفة الغربية وقطاع غزة منذ بداية العام الجاري ارتفع إلى 146 شهيدًا.

عشرات المستوطنين يقتحمون “الأقصى”

في الوقت نفسه، اقتحم اليوم عشرات المستوطنين، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحماية من شرطة الاحتلال.

التحضير لأوسع اقتحام للأقصى نهاية الشهر الجاري

وأفادت الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن عشرات المستوطنين، اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات متتالية، منفذين جولات استفزازية وأدوا طقوسًا تلمودية في باحاته، حيث تأتي هذه الاقتحامات، غداة دعوات أطلقتها منظمات الهيكل المزعوم لحشد أنصارها لأوسع اقتحام للمسجد الأقصى المبارك نهاية الشهر الجاري.

يذكر أن المسجد الأقصى المبارك، يتعرض لاقتحامات يومية ما عدا يومي الجمعة والسبت، في محاولة لفرض تقسيم زماني ومكاني فيه، وتزداد حدة هذه الاقتحامات وشراستها في موسم الأعياد الصهيونية.

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الكلمات الدلالية:
استشهاد فلسطيني الضفة الغربية المسجد الأقصى فلسطين مخيم جنين

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