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بالفيديو.. تعميم جديد من «المرور» حول شروط المشاركة في مزاد اللوحات الإلكتروني
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بالفيديو.. تعميم جديد من «المرور» حول شروط المشاركة في مزاد اللوحات الإلكتروني

بالفيديو.. تعميم جديد من «المرور» حول شروط المشاركة في مزاد اللوحات الإلكتروني

بالفيديو.. تعميم جديد من «المرور» حول شروط المشاركة في مزاد اللوحات الإلكتروني
١٢:٠١:٠٦ م، الأحد، ١٥ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١١ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – وكالات:

أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأحد، عن إمكانية مشاركة المستخدمين من جميع أنحاء المملكة في مزاد اللوحات الإلكتروني، دون زيارة مقرات الإدارة.

وقالت الإدارة في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “تمكّن منصة أبشر المستخدمين من المشاركة في المزاد وشراء اللوحات إلكترونياً من جميع أنحاء المملكة دون الحاجة لزيارة مقرات الإدارة العامة للمرور”.

موعد المزاد

والسبت، نوهت الإدارة العامة للمرور، عن  طرح مزاد اللوحات الإلكتروني اليوم الأحد، وذلك عبر منصة “‫أبشر”، التي تمكّن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونيًّا.

ونشر حساب “المرور” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، خطوات طريقة الوصول للخدمة والتي جاءت كالآتي:

1- الدخول على منصة أبشر ثم اختر خِدْمَات من تبويب خدماتي.

2- اختيار المرور.

3- اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.

اقرأ أيضًا:

«المرور» تعلن طرح مزاد اللوحات المميزة غدًا الأحد.. طريقة الوصول للخدمة

 

الكلمات الدلالية:
المرور المرور السعودي لوحات مزاد مزاد اللوحات الإلكتروني

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