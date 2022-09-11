بالأرقام.. تعرف على إحصاءات الزراعة لعام 2021م

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نشرت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم، إحصاءات الزراعة لعام 2021م، وأظهرت النتائج أن منتجات الألبان الطازجة شكلت نسبة 121% كأعلى نسبة اكتفاء ذاتي من المنتجات الحيوانية في المملكة لعام 2021م.

يليها بيض المائدة بنسبة بلغت 112%، فيما بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي من الأسماك 40%.

أما فيما يخص الثروة النباتية فقد جاءت التمور في المرتبة الأولى بنسبة اكتفاء ذاتي بلغت 118% وبكمية إنتاج محلي بلغت 566,1 ألف طن لعام 2021م، بينما بلغت نسب الاكتفاء الذاتي لمحصول الطماطم 77%، ومحصول البصل 52%.

بلغ إجمالي كمية الواردات الزراعية 037,20 ألف طن في المملكة لعام 2021م، نصيب الحبوب منها 5.42%، كما بلغ إجمالي كمية الصادرات الزراعية لنفس العام 652,2 ألف طن.

وقد شكلت صادرات الألبان ومنتجاتها، والبيض، والعسل االطبيعي نسبة 5.23%من إجمالي كمية الصادرات الزراعية.

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