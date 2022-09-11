الشركة المشغلة لـ”زابوريجيا” النووية: توقف المحطة عن العمل بشكل كامل

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كشفت الشركة المشغلة لمحطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا، أن المحطة توقفت عن العمل بشكل كامل.

ونقلت وكالة رويترز، أن الشركة المشغلة لمحطة زابوروجيا للطاقة النووية تعلن توقف المحطة عن العمل بشكل كامل.

تحذيرات من كارثة نووية وشيكة في محطة زابوروجيا

وأكد الرئيس الأوكراني، أن نزع السلاح من محطة زابوروجيا هو السبيل الوحيد لحماية أوروبا من كارثة نووية، محذرًا من كارثة نووية وشيكة في المحطة بسبب التطورات التي تشهدها المحطة النووية، والقصف الروسي الذي لا يتوقف، مؤكدًا أن المحطة النووية على بعد خطوة واحدة من كارثة إشعاعية.

المحطة النووية تعرضت لعدة هجمات والأمر مقلق

ياتي هذا بعد أيام فقط، من إعلان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن الوضع في محطة زابوروجيا يتطلب رصدًا مستمرًا نحاول توفيره قدر الإمكان.

وأوضح أنه تأكد للوكالة الدولية، تعرض محطة زابوريجيا النووية لعدة هجمات، مؤكدًا أن الأمر مقلق بسبب سيطرة روسيا على المحطة.

تم قصف المحطة 15 مرة خلال 24 ساعة الماضية

وسط اتهامات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا، أكدت تقارير دولية أن محطة زابوروجيا ومحيطها تم قصفها 15 مرة خلال 24 ساعة الماضية.

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