بيان عاجل.. المبعوث الأمريكي لابد من وضع حد لممارسات الحوثيين في اليمن

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أعلن المبعوث الأمريكي الخاص لليمن، تيم ليندركينج، أنه لا بد من وضع حد لتصفية الحسابات التي يمارسها الحوثيون في اليمن.

الحوثي يخرق الهدنة بشكل متكرر

وأكد أن مليشيات الحوثي قامت بخرق الهدنة في اليمن بشكل متكرر، لافتًا إلى أنه لابد من إيجاد أرضية مشتركة لتحقيق اتفاق سياسي بمشاركة جميع الأطراف.

توسيع اتفاق الهدنة في اليمن

وأوضح أن الهدنة خفّضت عدد الضحايا وأسهمت في فتح الطرقات وتسديد الرواتب، وأن أمريكا والأمم المتحدة وحلفاءها أحرزوا تقدماً كبيراً على صعيد تثبيت الهدنة في اليمن، وأن العمل جارٍ على توسيع اتفاق الهدنة في اليمن.

وأضاف أن الولايات المتحدة تسعى لتوسيع آفاق الهدنة وإحلال السلام في اليمن، مؤكدًا أن الأطراف اليمنية جميعها باتت تدرك أن لا حل عسكريَّ في اليمن.

لا يمكن لإيران أن تربط بين الملف النووي وأزمة اليمن

وأعرب عن أمله في أن تستمر إيران في دعم الحل السياسي في اليمن، مشيرًا إلى أنه لا يمكن ولن يتم السماح لإيران أن تربط بين الملف النووي والأزمة في اليمن.

جولة خليجية تشمل المملكة والإمارات وسلطنة عمان

يأتي هذا في الوقت الذي يقوم فيه ليندركينج بجولة خليجية، تشمل المملكة والإمارات وسلطنة عمان، وذلك من أجل حث الأطراف على تكثيف المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة في الأسابيع الثلاثة المقبلة، فضلاً عن العمل على نحو عاجل ومتماسك واتخاذ الخطوات اللازمة لتمديد وتوسيع الهدنة.

الحوثي يقتل 240 مدنيًا وإصابة 655 جريحًا خلال عام

وفي الوقت الذي تنصب فيه جهود المجتمع الدولي والأمم المتحدة لتثبيت وتوسيع الهدنة الإنسانية والبناء عليها لاستئناف الجهود السياسية وتحقيق السلام في اليمن، كشفت اللجنة الوطنية للتحقيق في اليمن، أن جماعة الحوثي مسؤولة عن مقتل 240 مدنيًا وإصابة 655 جريحًا خلال عام.

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