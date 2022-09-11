هل يُغني عقار السكر الجديد عن الأنسولين؟.. استشاريون يجيبون

تواصل – وكالات:

كشفت استشاريون أن عقار “شبيه الجلوكاغون ببتيد-“، لا يقضي على السكر بشكل نهائي بسبب اختلاف حالات المرضى، ولكن يخفف من حدة المرض فقط.

عقار جديد للسكري

وكان هذا العقار قد طوره مؤخرًا، فريق بحثي من المركز الألماني لأبحاث السكري، وهو عبارة عن تركيبة هرمونية جديدة لعلاج مرض السكري من النوع الثاني.

ويعمل الدواء الجديد على تحسين تحمل الجلوكوز والتمثيل الغذائي للسكر، وتم بالفعل اختبار العقار الجديد بنجاح في الدراسات التي أجريت على الحيوانات.

علاج غير نهائي

وفي هذا الصدد، نقلت صحيفة “البلاد” عن استشاري أمراض السكر الدكتور تركي الكمال، قوله: “توفرت مؤخرًا مجموعة من العلاجات المعتمدة في وظيفتها على هرمونات متخصصة بعملية التمثيل الغذائي وعملية الهضم تساعد على فرز الأنسولين حسب زيادة نسبة السكر”.

وأضاف أن هذه العلاجات أجازتها هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، لكن مع ذلك علينا زيارة الطبيب المختص قبل تناول أي دواء خاص بالسكر، فهذه الزيارة مهمة جداً في تحديد الدواء المناسب، إذ أن لكل شخص خطة علاجية مناسبة لوضعه الصحي.

متى نصل للعلاج النهائي؟

من جهته، قال استشاري أمراض السكري، الدكتور حسان المقبل، إن العقار الجديد هو دواء مساعد من ضمن أدوية أخرى لمرضى السكر من النوع الثاني، لايقضي على السكر بشكل نهائي بسبب اختلاف حالات المرضى.

وبين أن أغلب المرضى عند انخفاض وزنهم ينتظم السكر، وبالتالي يقل استخدام دواء السكر، ولكن كل ذلك يعتمد على الحالة الصحية لمريض السكر، وممارساته الحياتية اليومية.

وحتى الآن لم يتوصل العلم بعد لعلاج نهائي للسكري، على الرغم من الحديث بين الحين والآخر عن أدوية جديدة تعيد معدلات السكر في الجسم إلى طبيعتها.

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