الأحد، ١٥ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١١ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
بعد بدء إيداع دفعة سبتمبر.. حساب المواطن يتصدر ترند «تويتر»
استشهاد فلسطيني متأثرًا بإصابته برصاص قوات الاحتلال في جنين
الشركة المشغلة لـ”زابوريجيا” النووية: توقف المحطة عن العمل بشكل كامل
أسعار العملات في المملكة اليوم مقابل الريال
هل يُغني عقار السكر الجديد عن الأنسولين؟.. استشاريون يجيبون
بيان عاجل.. المبعوث الأمريكي لابد من وضع حد لممارسات الحوثيين في اليمن

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

هل يُغني عقار السكر الجديد عن الأنسولين؟.. استشاريون يجيبون

هل يُغني عقار السكر الجديد عن الأنسولين؟.. استشاريون يجيبون

هل يُغني عقار السكر الجديد عن الأنسولين؟.. استشاريون يجيبون
١١:٤٩:٤٤ ص، الأحد، ١٥ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١١ سبتمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – وكالات:

كشفت استشاريون أن عقار “شبيه الجلوكاغون ببتيد-“، لا يقضي على السكر بشكل نهائي بسبب اختلاف حالات المرضى، ولكن يخفف من حدة المرض فقط.

عقار جديد للسكري

وكان هذا العقار قد طوره مؤخرًا، فريق بحثي من المركز الألماني لأبحاث السكري، وهو عبارة عن تركيبة هرمونية جديدة لعلاج مرض السكري من النوع الثاني.

ويعمل الدواء الجديد على تحسين تحمل الجلوكوز والتمثيل الغذائي للسكر، وتم بالفعل اختبار العقار الجديد بنجاح في الدراسات التي أجريت على الحيوانات.

علاج غير نهائي

وفي هذا الصدد، نقلت صحيفة “البلاد” عن استشاري أمراض السكر الدكتور تركي الكمال، قوله: “توفرت مؤخرًا مجموعة من العلاجات المعتمدة في وظيفتها على هرمونات متخصصة بعملية التمثيل الغذائي وعملية الهضم تساعد على فرز الأنسولين حسب زيادة نسبة السكر”.

وأضاف أن هذه العلاجات أجازتها هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، لكن مع ذلك علينا زيارة الطبيب المختص قبل تناول أي دواء خاص بالسكر، فهذه الزيارة مهمة جداً في تحديد الدواء المناسب، إذ أن لكل شخص خطة علاجية مناسبة لوضعه الصحي.

متى نصل للعلاج النهائي؟

من جهته، قال استشاري أمراض السكري، الدكتور حسان المقبل، إن العقار الجديد هو دواء مساعد من ضمن أدوية أخرى لمرضى السكر من النوع الثاني، لايقضي على السكر بشكل نهائي بسبب اختلاف حالات المرضى.

وبين أن أغلب المرضى عند انخفاض وزنهم ينتظم السكر، وبالتالي يقل استخدام دواء السكر، ولكن كل ذلك يعتمد على الحالة الصحية لمريض السكر، وممارساته الحياتية اليومية.

وحتى الآن لم يتوصل العلم بعد لعلاج نهائي للسكري، على الرغم من الحديث بين الحين والآخر عن أدوية جديدة تعيد معدلات السكر في الجسم إلى طبيعتها.

اقرأ أيضًا:

«استشاري» :عقار جديد يعيد معدلات السكر لطبيعتها ويعالج السمنة.. ثورة طبية (فيديو)

الكلمات الدلالية:
الأنسولين السكر السكري عرج مرض السكر عقار جديد لمرضى السكر عقار لمرضى السكر علاج السكر

مواد ذات صلة

المزيد
مصاحف قرآنية وكتب دراسية ملقاة في حاوية بـ القنفذة (صور)

مصاحف قرآنية وكتب دراسية ملقاة في حاوية بـ القنفذة (صور)

٠٩:٤٨ م، الجمعة، ٠٦ مارس ٢٠١٥
شاهد.. السيول تُجبر الأهالي على مغادرة منازلهم عبر الأسطح بجازان

شاهد.. السيول تُجبر الأهالي على مغادرة منازلهم عبر الأسطح بجازان

١١:٢١ م، الجمعة، ١٢ أغسطس ٢٠٢٢
«الجارديان»: حادثة «مسجد لندن» تسلط الضوء على مؤسسة إسلامية عريقة

«الجارديان»: حادثة «مسجد لندن» تسلط الضوء على مؤسسة إسلامية عريقة

٠٣:٢٦ م، الثلاثاء، ٢٠ يونيو ٢٠١٧
«خميس مشيط».. مواطن يرصد انتشار «الشيش والمعسل» بالحدائق العامة

«خميس مشيط».. مواطن يرصد انتشار «الشيش والمعسل» بالحدائق العامة

١٠:١٩ م، الأثنين، ١٧ أكتوبر ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *