بعد بدء إيداع دفعة سبتمبر.. حساب المواطن يتصدر ترند «تويتر»

تواصل – فريق التحرير:

تصدر هاشتاق “حساب المواطن” قائمة الموضوعات الأكثر تداولاً “الترند” عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بعد أن أعلن اليوم بدء إيداع الدعم المخصص لشهر سبتمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم في البرنامج.

وتناقل رواد السوشيال ميديا، أخبار بدء إيداع دفعة سبتمبر، التي تداولتها الصفحات ووسائل الإعلام بشكل موسع، فيما أورد عدد من المتابعين أسئلة بخصوص دفعة الشهر الجاري، أو الدفعات السابقة، من برنامج حساب المواطن.

توضيحات مهمة

ونشر برنامج حساب المواطن، اليوم الأحد، العديد من التوضيحات المهمة حول دفعة الدعم المستحقة عن شهر سبتمبر.

جاء ذلك خلال ردوده على استفسارات المستفيدين الواردة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وتنوعت الاستفسارات الواردة بين كيفية التأكد من وصول الدعم إلى الحساب، ومصير مكافأة الطلاب وهل تؤثر على الدعم أم لا، وكذلك مصير الدعم الإضافي، وغيرها.

وردّ “حساب المواطن” على أحد المستفيدين حول كيفية التأكد من وصول الدعم إليه، قائلاً: “بدأ إيداع الدعم المخصص لشهر سبتمبر وسيستمر حتى نهاية يوم الأحد، وبإمكانك التوجه إلى البوابة والتأكد من حالة الدفعة عن طريق تسجيل دخول ثم الضغط على الدفعات المالية”.

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خطوات وآلية معرفة حالة الاعتراض في حساب المواطن

آلية الرد على الاعتراض

وحول آلية الرد على الاعتراض، قال الحساب: “في حال تمت الموافقة على الاعتراض قبل تاريخ 10 سبتمبر سيتم دراسة الأهلية وإبلاغك باستيفائك لشروط الأهلية عن طريق حسابك”.

وأضاف أنه “في حال كانت حالة الأهلية غير مؤهل، يلزمك التوجه لتقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية الظاهرة لديك عن طريق حسابك، كالتالي: دراسة الأهلية، أسباب عدم أهلية العائل، تقديم اعتراض وإرفاق المستندات إن وُجدت”.

وفي معرض رده على توقف الدعم الإضافي، قال الحساب: “مبلغ الدعم الحالي يمثل استحقاقك لشهر سبتمبر شاملاً مبلغ الدعم الإضافي.

مكافأة الطلاب

وردًا على استفسار حول مكافأة الطلاب، قال الحساب إن تلك المكافأة “تعتبر من ضمن الدخل ولابد من الإفصاح عنها، باختيار الحالة الوظيفية (طالب) نوع الدخل (غير ذلك) ومصدر الدخل (برنامج دعم حكومي).

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