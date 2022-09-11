لائحة تقويم الطلاب.. ضوابط تنظم اختبارات المصابين باضطرابات ذوي الإعاقة

تواصل – فريق التحرير:

حددت لائحة تقويم الطلاب بوزارة التعليم، ضوابط تنظم اختبارات المصابين باضطرابات ذوي الإعاقة، وسعت إلى تحقيق التكافؤ، وراحة الطلاب.

تناسب الخصائص لدى الطلاب

وأتاحت اللائحة وقوف وتحرك طلاب الاضطرابات السلوكية والانفعالية، أثناء أداء الاختبار، وذلك حسب مستواه وقدرته على المكوث في المقعد، مع مراعاة وجود معلم التربية الخاصة مع الطالب، عند الحاجة في تلك الفترة.

ووفقًا للائحة، فإنه يجب أن تتناسب أساليب وأدوات التقويم مع الخصائص السلوكية والانفعالية للطلاب ذوي الاضطرابات السلوكية والانفعالية، وأن يوزع معلم التربية الخاصة، محتوى الاختبار على فترات زمنية قصيرة تتناسب مع مستوى الانتباه للطالب، والسماح بأداء الاختبار في ركن خاص بعيد عن المشتتات.

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الطلاب ذوو طيف التوحد

فيما بينت اللائحة أهمية تناسب أساليب وأدوات التقويم مع الخصائص التواصلية والاجتماعية والسلوكية للطلاب ذوي طيف التوحد مع التركيز على أساليب التكامل الحسي.

وأن تستخدم الأساليب التواصلية المختلفة مع الطلاب من ذوي التوحد مثل «الكتابة والقراءة ولوحة التواصل، إلخ.. في أثناء تقويمهم، وذلك حسب خصائص وإمكانات واحتياجات كل طالب على حدة.

مع إمكانية تجزئة محتويات الاصبار إلى فترات قصيرة تتناسب مع خصائص وقدرات واحتياجات كل طالب على حدة، حسب “اليوم”.

طرق مختلفة لتقويم الطلاب

في حين نصّت اللائحة على أنه في حال صعوبة تقويم الطالب من من ذوي اضطرابات التوحد، وفق ما قدم له في فصل التعليم العام، يتم تقويمة وفق محتوى الخطة التعليمية الفردية ، وأن يراعى عند إعداد الأسئلة التشاور بين معلم المادة ومعلم التربية الخاصة في مدى مناسبتها الطلاب من ذوي اضطراب التوحد في فصول الدمج الكلي، بما يتلاءم مع أهداف الطالب في الخطة التربوية الفردية.

وفي حال وجود مشكلة في الانتباه لدى الطالب أو لديه اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه بالإضافة إلى اضطراب التوحد، فيمكن تقويمه بشكل فردي بعيدًا عن أي مصدر مشتت الانتباه، مع مراعاة وجود معلم التربية الخاصة مع الطالب من ذوي اضطراب التوحد في فصول الدمج الكلي عند الحاجة في فترة الاختبارات لمساندته للإجابة عن أسئلة الاختبارات التحريرية وقراءة الأسئلة وضبط سلوكه.