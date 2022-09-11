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عاجل.. «الإحصاء»: ارتفاع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي 17.7% في يوليو 2022
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عاجل.. «الإحصاء»: ارتفاع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي 17.7% في يوليو 2022

عاجل.. «الإحصاء»: ارتفاع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي 17.7% في يوليو 2022

عاجل.. «الإحصاء»: ارتفاع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي 17.7% في يوليو 2022
١٠:٣٣:١٤ ص، الأحد، ١٥ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١١ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم، ارتفاع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بنسبة 17.7%، في يوليو 2022،.حيث استمر المؤشر في تحقيق اتجاهات نمو إيجابية نتيجة ارتفاع الإنتاج في نشاط التعدين واستغلال المحاجر، ونشاط الصناعة التحويلية،ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز .

وبلغ معدل النمو السنوي في الرقم القياسي للإنتاج الصناعي في شهر يوليو من عام 2022 ما نسبته 17.7%، وبالنظر على مدى أطول، يمكن ملاحظة أن نمو الرقم القياسي للإنتاج الصناعي قد أصبح إيجابيًا منذ مايو 2021.

واستمر المعدل في الاتجاه التصاعدي خلال الأشهر التالية متسارعًا في نهاية عام 2021 ، وذلك بعد سلسلة من الأشهر التي شهدت معدلات نمو سلبية في عامي 2019 و2020 متأثرة جزئيًا بآثار الوباء العالمي.

الكلمات الدلالية:
ارتفاع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي استغلال المحاجر الهيئة العامة للإحصاء نشاط التعدين نشاط الصناعة التحويلية نشاط امدادات الكهرباء والغاز

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