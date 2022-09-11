وصول التوأم السيامي العراقي إلى مطار الرياض استعدادًا لعملية فصلهما (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

وصل التوأم السيامي العراقي “عمر وعلي” إلى مطار الرياض، استعدادًا لعملية فصلهما، التي تجرى في مستشفى الحرس الوطني.

وأجرت قناة “الإخبارية” لقاء مع والد الطفلين، الذي بدا في حالة من التأثر الشديد، ووجه الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وإلى جهود المملكة في رعاية طفليه.

نجاحات متتالية

وكان المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الطبي والجراحي، الدكتورعبدالله الربيعة، قد أعلن – سابقًا – عن نجاح العملية الجراحية للتوأم السيامي اليمني “مودة ورحمة” دون أي مضاعفات، وهما الآن في سريرين منفصلين.

ودخل التوأم اليمني “مودة ورحمة” من محافظة عدن، الخميس 28 يوليو الماضي، إلى غرفة العمليات بمستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية، تمهيدًا لفصلهما بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وأظهر مقطع فيديو منشور على موقع “تويتر”، المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الطبي والجراحي، الدكتور عبدالله الربيعة، وهو يرافق التوأم إلى غرفة العمليات.

كان المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الطبي والجراحي، الدكتورعبدالله الربيعة، أكد أن العملية الجراحية ستستغرق قرابة 11 ساعة، مبينًا أنها ستُجرى على 6 مراحل، وسيشارك فيها 28 طبيبًا وأخصائيًا، إلى جانب الفنيين وكوادر التمريض.

كما أضاف أن التوأم السيامي اليمني من الإناث، وولدتا ملتصقتين بأسفل الصدر والبطن، وبحسب الفحوصات تشتركان في الكبد والأمعاء، كما أن هناك اشتباها باشتراكهما في غشاء القلب.

اقرأ أيضًا:

عاجل.. نجاح عملية فصل التوأم السيامي اليمني مودة ورحمة (فيديو)