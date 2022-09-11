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كيف يتكون “الماس” في باطن الأرض؟.. علماء يجيبون

كيف يتكون “الماس” في باطن الأرض؟.. علماء يجيبون

كيف يتكون “الماس” في باطن الأرض؟.. علماء يجيبون
١١:٤٢:١٤ ص، الأحد، ١٥ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١١ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قام علماء من معهد “فيرنادسكي” الروسي للجيوكيمياء والكيمياء التحليلية باستكشاف طبقات في وشاح الأرض ينمو فيها الماس.

وأجرى العلماء تجارب بضغط 6 جيجا باسكال، وهو ما يعادل عمق 200 كيلومتر تحت الأرض، حيث تم تشكيل معظم قطع الماس.

كيف يتكون الماس؟

وقال الدكتور أنطون شاتسكي، من مختبر كيمياء الأرض: “توصلنا إلى استنتاج مفاده أن تبلور معظم قطع الماس الطبيعي حدث من الذوبان، وكانت مادته عبارة عن رواسب قارية وكربونات وأملاح مياه البحر التي نزلت في وشاح الأرض نتيجة لانغماس الصفائح المحيطية”.

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وتدل التجارب التي أجريت مؤخرًا، على أنه يمكن تكوين مصهورات الملح أثناء اختزال ذوبان الكربونات المحتوية على الكلور مع الحديد المعدني، ونتيجة لذلك، يتم إطلاق الكربون الحر من الكربونات وتبلور الماس، حسب “sawtbeirut”.

زراعة الماس الصناعي

ويزرع الماس الاصطناعي في الصناعة عن طريق وضع الكربون في مصهورات معدنية تتكون من الحديد أو النيكل أو الكوبالت أو المنجنيز.

في حين كان يعتقد في تسعينيات القرن الماضي أن الماس ينمو في الطبيعة أيضًا عن طريق ذوبان المعدن، لكن في الآونة الأخيرة، عُثر على شوائب معدنية في بعض البلورات (على أعماق تزيد عن 670 كلم).

وفي الوقت نفسه، تحتوي معظم قطع الماس على شوائب أخرى، يختلف تركيبها من ألومينوسليكات البوتاسيوم إلى كربونات قلوية وهيدروكلوريك (كلوريد).

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