براتب 14 ألف ريال.. “تداول” تُعلن عن برنامج تطوير الخريجين المنتهي بالتوظيف
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أعلنت مجموعة تداول، عن بدء التقديم على برنامج تطوير المواطنين الخريجين 2022م، وذلك وفقًا للتفاصيل والشروط الآتية:
* مسمى البرنامج
– برنامج تطوير الخريجين.
* عن البرنامج
– برنامج تطوير الخريجين، هو برنامج مصمم للخريجين السعوديين الذين يعتزمون بدء مهنتهم و بناء خبرتهم في السوق المالية.
– مدة البرنامج تسعة أشهر بدوام كامل، ويوفر فرص غير محدودة وخبرة متقدمة في السوق المالية.
* شروط التقديم
– التفرغ التام.
– سعودي الجنسية.
– إتقان اللغة الإنجليزية.
– حديث التخرج.
– حاصل على بكالوريوس أو ماجستير من جامعات معترف بها من قبل وزارة التربية والتعليم خلال الأشهر الـ 12 الماضية.
* المزايا والتعويضات
– راتب 12,350 ريال (البكالوريوس).
– راتب 14,000 ريال (الماجستير).
– إجازة سنوية
– تسجيل المتدرب في التأمينات الإجتماعية.
– تأمين صحي.
– توظيف مباشر بعد اجتياز البرنامج.
– فرص تدريب وتطوير واكتساب خبرة.
* المستندات المطلوبة
– السيرة الذاتية باللغة الإنجليزية.
– الهوية الوطنية.
– الشهادات المهنية مثل SOCPA ، CME ، CPA ، إن وجدت.
– نتيجة اختبار GAT (قياس) (اختبار GAT هو اختبار يستهدف خريجي المدارس الثانوية).
– اختبار اللغة الإنجليزية إن وجد (IELTS ، TOEFL).
الملف التعريفي للبرنامج:- ( اضغط هنا ).
* موعد التقديم
– متاح التقديم من اليوم الأحد بتاريخ 1444/01/09هـ الموافق بالميلادي 2022/08/07م
* طريقة التقديم
عبر الرابط التالي ( اضغط هنا ).
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