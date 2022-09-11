براتب 14 ألف ريال.. “تداول” تُعلن عن برنامج تطوير الخريجين المنتهي بالتوظيف

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أعلنت مجموعة تداول، عن بدء التقديم على برنامج تطوير المواطنين الخريجين 2022م، وذلك وفقًا للتفاصيل والشروط الآتية:

* مسمى البرنامج

– برنامج تطوير الخريجين.

* عن البرنامج

– برنامج تطوير الخريجين، هو برنامج مصمم للخريجين السعوديين الذين يعتزمون بدء مهنتهم و بناء خبرتهم في السوق المالية.

– مدة البرنامج تسعة أشهر بدوام كامل، ويوفر فرص غير محدودة وخبرة متقدمة في السوق المالية.

* شروط التقديم

– التفرغ التام.

– سعودي الجنسية.

– إتقان اللغة الإنجليزية.

– حديث التخرج.

– حاصل على بكالوريوس أو ماجستير من جامعات معترف بها من قبل وزارة التربية والتعليم خلال الأشهر الـ 12 الماضية.

* المزايا والتعويضات

– راتب 12,350 ريال (البكالوريوس).

– راتب 14,000 ريال (الماجستير).

– إجازة سنوية

– تسجيل المتدرب في التأمينات الإجتماعية.

– تأمين صحي.

– توظيف مباشر بعد اجتياز البرنامج.

– فرص تدريب وتطوير واكتساب خبرة.

* المستندات المطلوبة

– السيرة الذاتية باللغة الإنجليزية.

– الهوية الوطنية.

– الشهادات المهنية مثل SOCPA ، CME ، CPA ، إن وجدت.

– نتيجة اختبار GAT (قياس) (اختبار GAT هو اختبار يستهدف خريجي المدارس الثانوية).

– اختبار اللغة الإنجليزية إن وجد (IELTS ، TOEFL).

الملف التعريفي للبرنامج:- ( اضغط هنا ).

* موعد التقديم

– متاح التقديم من اليوم الأحد بتاريخ 1444/01/09هـ الموافق بالميلادي 2022/08/07م

* طريقة التقديم

عبر الرابط التالي ( اضغط هنا ).

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