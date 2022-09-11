الأحد، ١٥ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١١ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
براتب 14 ألف ريال.. “تداول” تُعلن عن برنامج تطوير الخريجين المنتهي بالتوظيف
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براتب 14 ألف ريال.. “تداول” تُعلن عن برنامج تطوير الخريجين المنتهي بالتوظيف

براتب 14 ألف ريال.. “تداول” تُعلن عن برنامج تطوير الخريجين المنتهي بالتوظيف

براتب 14 ألف ريال.. “تداول” تُعلن عن برنامج تطوير الخريجين المنتهي بالتوظيف
١١:٠١:٣٢ ص، الأحد، ١٥ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١١ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت مجموعة تداول، عن بدء التقديم على برنامج تطوير المواطنين الخريجين 2022م، وذلك وفقًا للتفاصيل والشروط الآتية:

* مسمى البرنامج

– برنامج تطوير الخريجين.

* عن البرنامج

 – برنامج تطوير الخريجين، هو برنامج مصمم للخريجين السعوديين الذين يعتزمون بدء مهنتهم و بناء خبرتهم في السوق المالية.

 – مدة البرنامج تسعة أشهر بدوام كامل، ويوفر فرص غير محدودة وخبرة متقدمة في السوق المالية.

* شروط التقديم

 – التفرغ التام.

 – سعودي الجنسية.

 – إتقان اللغة الإنجليزية.

 – حديث التخرج.

 – حاصل على بكالوريوس أو ماجستير من جامعات معترف بها من قبل وزارة التربية والتعليم خلال الأشهر الـ 12 الماضية.

 * المزايا والتعويضات

 – راتب 12,350 ريال (البكالوريوس).

 – راتب 14,000 ريال (الماجستير).

 – إجازة سنوية

 – تسجيل المتدرب في التأمينات الإجتماعية.

 – تأمين صحي.

 – توظيف مباشر بعد اجتياز البرنامج.

 – فرص تدريب وتطوير واكتساب خبرة.

* المستندات المطلوبة

 – السيرة الذاتية باللغة الإنجليزية.

 – الهوية الوطنية.

 – الشهادات المهنية مثل SOCPA ، CME ، CPA ، إن وجدت.

 – نتيجة اختبار GAT (قياس) (اختبار GAT هو اختبار يستهدف خريجي المدارس الثانوية).

 – اختبار اللغة الإنجليزية إن وجد (IELTS ، TOEFL).

الملف التعريفي للبرنامج:- ( اضغط هنا ).

* موعد التقديم

– متاح التقديم من اليوم الأحد بتاريخ 1444/01/09هـ الموافق بالميلادي 2022/08/07م

* طريقة التقديم

عبر الرابط التالي ( اضغط هنا ).

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الكلمات الدلالية:
التوظيف تطوير الخريجين فرص عمل مجموعة تداول

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