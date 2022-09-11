بينها المواعيد.. 6 توضيحات عاجلة من «التعليم والتدريب» حول الرخصة المهنية

تواصل – فريق التحرير:

أصدرت هيئة تقويم التعليم والتدريب، اليوم الأحد، ستة توضيحات حول الرخصة المهنية للمعلمين، أهمها ما يتعلق بالمواعيد الجديدة لاستئناف التسجيل بالرخصة، وكذلك الاختبار وآليته.

جاء ذلك في إنفوجراف نشرته الهيئة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، تضمن عدة أسئلة وإجابات حول الرخصة المهنية للمعلمين.

موعد استئناف التسجيل بالرخصة المهنية

1 – وقالت الهيئة إنه سيتم استئناف التسجيل في اختبارات الرخص قريبًا، دون تحديد موعد لذلك، وكانت هذه الإجابة ردًا على سؤال حول الموعد الجديد، لا سيما بعد القرار الصادر قبل أيام بتعليق التسجيل في الرخص المهنية “مؤقتًا”.

2 – وردًا على سؤال حول موعد اختبار من لديه “تسجيل مؤكد” باختبارات الرخصة المهنية للمعلمين، قالت الهيئة إن من لديه هذا التأكيد فإن اختباره في موعده ولا تعديل في ذلك.

ثلاث طرق للتسديد

3 – وأضافت الهيئة أن من لديه علامة “تسجيل مؤكد”، ولم يقم بسداد المقابل المالي، عليه بسداد هذا المقابل، وفور ذلك سيتم تحديد موعد اختباره خلال الساعات المقبلة.

4 – وأشارت إلى أنه بإمكان المعلم تسديد المقابل المالي للاختبار بثلاث طرق هي مدى وفيزا وماستر كارد.

5 – وبين أن من قام بالسداد ووصلته رساله جديدة بضرورة التوجه للسداد، عليه بتجاهلها، طالما سدد بالفعل.

6 – كما أن المعلم يمكنه حذف أو تعديل موعد اختبار الرخصة.

الرخصة المهنية أداة تقويمية

وكانت هيئة تقويم التعليم والتدريب، أكدت أن اختبار الرخصة المهنية للمعلمين، بمثابة أداة تقويمية تم تقنينها من أجل قياس مدى تحقيق المعايير التربوية العامة لدى المتقدم للحصول على الرخصة المهنية.

وأشارت هيئة تقويم التعليم والتدريب، إلى أن الاختبارات الخاصة بالرخصة المهنية تنقسم إلى قسمين أساسيين وهما، الاختبار التربوي العام الذي يشترك به كافة المعلمين والمعلمات، والاختبار التخصصي للرخصة الذي يهتم بمفاهيم التخصص وبياناته.

أهمية اختبار الرخصة المهنية

اختبارات الرخصة المهنية للمعلمين مهمة جدًا لممارسة المهنة، حيث تعد الرخصة المهنية للمعلمين وثيقة تصدر عن هيئة تقويم التعليم والتدريب لشاغلي الوظائف التعليمية، ممن هم على رأس العمل بالقطاعين الحكومي والخاص، أو للخريجين وذلك وفق معايير محددة.

ووفقًا لما أكدته هيئة تقويم التعليم والتدريب، فإنه بمجرد الحصول على رخصة معلم فهذا يعني أهلية المعلم لمزاولة مهنة التعليم أو التدريس في المملكة.

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